Óriási a baj a Daciánál, ezrek kerülhetnek utcára

Alapjaiban rajzolja át a román autóipar jövőjét a Renault-csoport döntése: a Dacia új modelljeinek gyártása fokozatosan kikerül az országból.

Ezrek veszíthetik el a munkájukat a Dacia mioveni üzemében a gyárás átszervezése miatt

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Bár a márka továbbra is román gyökereire épít, a jövő autói egyre inkább Törökországban, Marokkóban és más országokban készülnek majd. A változás látványos. A 2026-ra tervezett új modellek közül például a C-Neo nevű kombit végül nem a mioveni üzemben gyártják, hanem a törökországi Bursában, míg az új elektromos Dacia Szlovéniában készül. A döntés hátterében egyértelmű gazdasági szempontok állnak: alacsonyabb költségek, nagyobb rugalmasság és hatékonyabb termelés – írja a Világgazdaság.

Visszaestek a Dacia eladásai

A folyamat azonban nem most kezdődött. Az elmúlt években a Dacia romániai termelése folyamatosan csökkent, miközben a márka globális eladásai tavaly még nőttek – vagyis a gyártás egyre inkább más országokba helyeződött át. Az idén azonban már visszaesés volt tapasztalható.

A Dacia eladásai belföldön éppúgy csökkennek, mint a fő európai piacokon. Februárban a román márka modelljeiből 52 százalékkal kevesebbet adtak el Romániában, mint 2025 második hónapjában.

A termelés elköltöztetésének okai között a növekvő bérek, az energiaárak emelkedése és a nemzetközi verseny erősödése is szerepel. Különösen fájó pont, hogy mindez munkahelyekben is mérhető: akár több ezren is elveszíthetik a munkájukat, távozhatnak a romániai gyárakból, részben önkéntes programok keretében. Az is nehezíti a román autómárka helyzetét, hogy az olcsóbb kategóriában egyre erősebb a verseny, különösen a kínai gyártók megjelenésével, ami további nyomást helyez a hagyományos márkákra.