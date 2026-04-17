A legtöbb autós elköveti ezeket az életveszélyes hibákat – ön ne tegye!

Az autópályán bekövetkezett defekt első pillanata mindig sokkoló. A hirtelen rángás, a zaj, a bizonytalanság érzése könnyen pánikot vált ki. Pedig ilyenkor a legfontosabb épp az, amit a legtöbben a legnehezebben tesznek: higgadtnak maradni.

Ha autópályán defektet kapunk, akkor fokozottan kell figyelni a forgalomra

A hirtelen fékezés vagy a kormány elrántása ugyanis sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint maga a defektes gumi. A biztonságos megállás kulcsa a fokozatosság. Az autót egyenesen tartva, gázelvétellel, vészvillogóval kell a leállósáv felé vezetni – lehetőleg olyan helyre, ahol van némi menekülő tér, például pihenő vagy lehajtó előtti kiszélesedés. A leállósáv ugyanis nem biztonsági zóna, hanem kényszermegoldás: a nagy sebességgel haladó forgalom, a kamionok légáramlása és a figyelmetlen sávváltások miatt itt különösen sérülékeny az álló jármű – írja a Lóerő.

Autópályás defektnél hívjunk segítséget

Sokan itt követik el az első súlyos hibát: azonnal nekiállnak kereket cserélni. Autópályán ez az egyik legveszélyesebb reflex. A forgalom felőli oldalon dolgozni azt jelenti, hogy az ember gyakorlatilag centiméterekre van a száguldó járművektől.

Egy rossz mozdulat, egy figyelmetlen sofőr vagy egy erős oldalszél is tragédiához vezethet.

Nem véletlen, hogy szakemberek egyre gyakrabban javasolják: ilyenkor nem a gyors megoldás, hanem a biztonság a prioritás.

Az elakadást jelző háromszöget megfelelő távolságba helyezzük el

A háromszög megfelelő távolságba helyezése, a láthatósági mellény használata, az utasok szalagkorlát mögé juttatása mind alapvető lépések. A modern szemlélet pedig már nem a „csináld magad” kerékcserét erőlteti, hanem a segítség hívását – legyen az autómentő vagy mobil gumiszerviz.

A defekt tehát önmagában ritkán veszélyes. Az igazán kritikus pillanatok akkor kezdődnek, amikor az autós rosszul méri fel a helyzetet, és a gyors megoldás reményében a kockázatot választja a biztonság helyett. Az autópályán pedig ez a különbség néha csak egy döntésen múlik – de azon minden.