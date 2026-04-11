Disznók közé repült az ügyetlen motoros

Lejtős útszakasz, a végén szinte derékszögű kanyarral. Nem megoldhatatlan feladat, pláne, ha nem is száguldozik az ember, a robogós hölgynek azonban sikerült kimaxolni a problémakört.

Sérülés nélkül megúszta

Talán későn vette észre, hogy fékezni és kanyarodni kéne, ám ő berezelt és egyenesen a mélyben lévő ólak felé vette a röppályát. Beszakította a tetőt és a jószágok között landolt. A nagy csörömpölésre gyorsan ott termettek az emberek, de ahogy ők, úgy a disznók sem értették a különleges mutatványt. Szerencsére senki sem sérült meg - talán csak a tető és a motor húztak rövidebbet.