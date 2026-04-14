Döbbenet! – a kínai „Range Rover” lett a britek kedvence

Nem kis meglepetést hozott 2026 márciusa az Egyesült Királyság autópiacán, a megszokott sorrend felborult, és a Jaecoo 7-ből adtak el a legtöbbet. A kínai crossover több mint tízezer eladott példánnyal nemcsak hogy élre tört, hanem maga mögé utasította a piac veteránjait is – olyan modelleket, amelyek évek óta uralták az eladási listákat.

Fotó: Jaecoo

A kínai szabadidő-autóból egészen pontosan 10 064 darab fogyott a briteknél, megelőzve az általában listavezető Ford Pumát (9193 darab), a Nissan Qashqait (8718 darab) és a Kia Sportage-et (7310 darab). Ez nem egyszerű siker, hanem látványos hatalomátvétel.

A március ráadásul hagyományosan az év legerősebb hónapja az autópiacon, így a győzelem súlya még nagyobb.

A Jaecoo alig egy éve lépett be a brit piacra, és máris történelmet írt: még soha nem vezette kínai autó az eladási rangsort ebben a kulcsfontosságú régióban – írja a Focus.

A Jaecoo 7 sikere nem fellángolás

A háttérben azonban jóval több zajlik egyszerű piaci versenynél. A kínai gyártók évek óta egyre agresszívebben terjeszkednek, és mára világossá vált: nem vendégek többé, hanem kihívók.

Fotó: Jaecoo

Versenyelőnyük nem csupán az árakban rejlik, hanem abban is, hogy autóikat jó minőségben, látványos extrákkal, modern technológiával és gyors fejlesztési tempóval dobják piacra.

A kínai Range Rovernek becézett Jaecoo 7 mostani eredménye, sikere így inkább egy folyamat csúcspontja, mintsem váratlan villanás.

Egyben a hagyományos márkák számára ez figyelmeztetés is. Miközben az elektromos és hibrid modellek aránya is gyorsan nő, a kínai szereplők egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a tortából az Egyesült Királyságban – még akkor is, ha a piac egészének átalakulása messze nem ért véget.