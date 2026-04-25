Döbbenet: ezekkel a típusokkal van a legtöbb gond - a Toyota több modellje is köztük van!

Előző cikkünkben elárultuk, mely autók adták a legkevesebb munkát az ADAC sárga angyalainak, most a másik végletet, a problémás autókat ismertetjük. Általánosságban elmondható, hogy az indítóakkumulátor okozza a legtöbb gondot: amíg 2015-ben 35,7%-kal lett vezető hibaok a 12V-os akkumulátor, addig 2025-ben már 45,4%-kal egyeduralkodó volt. A hibastatisztika szerint ezt a motor-motorvezérlés/nagyfeszültségű rendszer követi. Meglepő módon a Toyota több autója is ott van a listán, amit akkumulátor-problémák indokolnak.

Egyre jobban uralja az ADAC hibastatisztikát az indítóakkumulátor hibája

A 12V-os akkumulátor miatt került a hibastatisztika végére a Toyota

A japán gyártónál az idő előtt meghaló indítóakkumulátor okozza a gondot, amire válaszul nagyobb áramfelvételű darabokat építettek be az újabb példányokba, ami a rövid utakon használt autóknál jelent megoldást. A RAV4-esnél szoftverfrissítéssel csökkentik az álló autó energiafelhasználását (ezt szervizlátogatás alkalmával töltik fel az autókra), és más modelleknél is dolgoznak ezen a frissítésen. Az ADAC által elérhető garanciális adatok (az ADAC a Toyota partnere Németországban) alapján 90%-kal csökkent az indítóakkumulátor, a 2 évesnél fiatalabb példányoknál.

Miniautók

nincs

Kisautók

Opel Meriva (2016–2017), Toyota Yaris (2021–2023), Toyota Yaris Cross (2022–2023)

Kompaktok

Nissan Qashqai (2019), Renault Scénic (2018–2019), Toyota Corolla (2023), Toyota C-HR (2020–2022), Mazda 3 (2020), Mazda CX-30 (2020), Ford Kuga (2021)

Középkategória

Opel Insignia (2016–2019, 2022), Toyota RAV4 (2017–2022), Ford S-Max (2016–2018), Hyundai Ioniq 5 (2022–2023)

Nagyautók

nincs

Transzporterek

Renault Master (2019), Fiat Ducato (2016–2021, 2023)