Döbbenetes látvány ez az autó, mindenki fogja a fejét!

Salakpálya, teniszütő-markolat és némi kényeztetés. A Roland Garros teniszversenyen debütál a Renault 4 elektromos autó limitált szériája.
renaultroland garroselektromos autókrenault 4 roland garrosautós hír

Manapság már a Renault az autós partnere a Roland Garros teniszversenynek, így ők készítik a legendás viadalra az egyedi megjelenésű modelleket, újabban az elektromos autók alapján. A Renault 4 Roland Garros esetén a vászontető nyújtotta szabadságot is élvezhetik az utasok, a tárolók alján a pályák salakborítására utaló vörös gumilapot helyeznek el, az előválasztókar végére a teniszütő markolatát idéző burkolat kerül.

Feláras a vászontető az elektromos autónál.
Egyedi megjelenéssel - de a teniszlabdák nélkül - jön a Renault 4 elektromos autó Roland Garros szériája
Fotó: Renault

A Roland Garros teniszversenyen lesz látható az elektromos autó

A karosszéria fehér, szürke, fekete vagy terrakotta lehet, egyedi a 18 colos könnyűfém felni. Minden esetben közös a világosszürke/sötétszürke, újrahasznosított szövetből készített kárpitozás, a műszerfal anyósülés előtti függőleges részén hátulról megvilágítva jelenik meg a teniszverseny neve, egyébként több helyen is találkozni annak logójával. A Renault 4 Roland Garros E-Tech électrique 2026 őszén kerül kereskedelmi forgalomba.

 

 

 

