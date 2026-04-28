Egy 56 éves Chevy elkente negyedmérföldön a Cybertruck száját

A rajthoz álló Chevrolet Chevelle egy komolyan módosított, kövér „ragadós” gumikkal felszerelt versenygép, ami már első ránézésre is azt üzeni: „nem krúzolni jöttem”. Nem ismerjük az összes műszaki részletét, de tuti, hogy nem egy soros hathengeres alapmotor dübörög benne. A Cybertruck azonban még így is sokkal esélyesebb nála a papírforma szerint, elektromos autóként brutális nyomatékot biztosít a pilótának, villámgyors reakcióval. Mégsem ez történik.

Borult a papírforma, az 56 éves Chevy hamarabb ért célba, mint a Cybertruck

Fotó: WheelsYouTube

A rajtnál a Chevy megalázza a Cybertruckot

A rajtnál jön a csavar, az emberi tényező formájában. Amikor kialszanak a lámpák, a Chevelle konkrétan állva hagyja a Cybertruckot. Olyan gyorsan reagál a Chevy pilótája, hogy az elektromos pickup egyszerűen képtelen felvenni vele a versenyt. Mintha a Cybertruck sofőrje még aludna. Aztán a verseny felénél a Tesla felébred, új életre kel, s végre megmutatja a tudását. Brutálisan zárkózik, félelmetes tempóval csökkenti a távolságot és majdnem megfordítja a versenyt. Csakhogy a drag race-ben nem a sebesség számít, hanem az, hogy KI ÉR ELŐSZÖR célba.

Mert valójában a Cybertruck gyorsabb volt a Chevelle Malibunál. 11,39 másodperc alatt teljesítette a negyedmérföldes távot, s 118,6 mph-s sebességet ért el, szemben a Chevelle 11,69 másodperces idejével, és 114,9 mph-s tempójával. És mégis vesztett. Mert a lassítás során kiderül, hogy a Chevelle orra előbb haladt át a célvonalon. S nem számít, ha a stopper mást mutat. Mindenesetre ami az elején egy könnyű Chevelle-győzelemnek tűnt, az a végére nyögvenyelős siker lett csak. Ami kizárólag a pilóták reakcióidején múlt.