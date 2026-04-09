Egyedi autót épített a Mini – a Rolls-Royce volt a példa

A BMW konszern irányítása alatt virágzik a Rolls-Royce és a Mini márka is, és úgy tűnik, utóbbi most tanult egy-két fogást az előbbitől. Az oxfordi gyárban készítették el a márka első, teljesen egyedi autóját, a Mini.01 keresztelt kabrió 50 egyedi alkatrészt és összetéveszthetetlen fényezést kapott. A karosszérián egyébként több helyen megjelenik a Mini Super Special 001 jelzés is...

Íme az első egyedi Mini, hamarosan várható a folytatás

A Rolls-Royce vagyont kér az egyediségért, a Mini nem nyilatkozott

A karosszéria metálfekete és a megrendelő által választott metálzöld fényezést kapott rögtön három rétegben, és nem spóroltak a színben passzoló JCW kiegészítőkkel sem – légterelők, 18 colos Rallye Spoke felnik. A külső tükrök fekete-fehér csíkozást kaptak, a vászontetőn természetesen megjelenik a brit zászló Union Jack mintája. Az utastérben is megjelenik az egyedi zöld szín, a kormányon helyezik el a Mini.01 jelvényt. Azt nem árulta el a gyár, mennyit fizetett az Egyesült Államokban élő megrendelő a különleges kabrióért, ami reményeik szerint egy új üzletág kezdetét jelenti – értsd a jövőben további egyedi Minikre számíthatunk, amelyeket közvetlenül a gyárban készítenek.