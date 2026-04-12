Elárverezik Chris Rea kedvenc autóit

Igazi autóbolond volt a decemberben elhunyt Chris Rea, aki élete során több tucat autót birtokolt, az utolsó éveiben azonban két autója volt. Az 1972-ben gyártott Fiat 500-ast húsz évvel ezelőtt vette, és 2023-ban alakíttatta át elektromos hajtásúvá a klasszikust, amely ezt követően a hétköznapi autója volt. Emellett még egy 2023-ban újonnan vásárolt Porsche 911-es volt a garázsában, amelyet viszont alig használt, új kora óta mindössze 1998 km-t futott a sportkocsi.

Chris Rea két utolsó autóját májusban árverezik el

Fotó: Iconis Auctioneers

A becslések szerint piaci áron mennek el Chris Rea autói

Az Iconic Auctioneers által a brit Supercar Fest 2026 autóstalálkozón május 16-17-én megrendezésre kerülő árverésen kínálják eladásra a két autót, amivel jó vásárt lehet csinálni. Az elektromos Fiat 500-as becsült ára 10-14 ezer font, míg a Porsche becsült ára 80-100 000 font. Előbbi olcsóbb, mint egy meglévő klasszikus Fiat 500-ast átépíteni elektromos autóvá, utóbbi is nagyjából a piaci árnak felel meg – bónuszként mindkét esetben ott van a híres előző tulajdonos, mint értéknövelő tényező.

