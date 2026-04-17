Európa összefogott és rátámadt a kínaiakra – kérdés, ez segíthet-e

Miközben a kínai gyártók egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az elektromos autók piacából, az öreg kontinens nem a tisztán elektromos jövő felé sprintel, hanem egy átmeneti ösvényt választ: a hatótávnövelt villanyautókét. Ez a technológia első ránézésre kompromisszumnak tűnik, valójában azonban taktikai fegyver.

Jöhetnek az új elektromos autók köztes megoldással

Az autókat alapvetően villanymotor hajtja, de egy kisebb belső égésű egység generátorként segít, ha merül az akkumulátor. Az eredmény: nagyobb hatótáv, kisebb akkumulátor, és – ami talán a legfontosabb – kevesebb félelem a lemerüléstől. Európa ezzel próbálja ledolgozni hátrányát. Nem véletlenül: a kínai márkák már most látványosan törnek előre, részesedésük folyamatosan nő az európai piacon, miközben árban és technológiában is komoly nyomást gyakorolnak a helyi gyártókra – írja a VG.

Másmilyen elektromos autók jöhetnek

A hagyományos elektromos autók drága akkumulátorai és a kínai beszállítói láncoktól való függés komoly kockázatot jelentenek. A köztes megoldás viszont csökkentheti a költségeket, miközben életben tartja az európai beszállítói hálózatot – és vele együtt több százezer munkahelyet.

Jelenleg Európában csak a kínai Leapmotor (amelyben a Stellantisnak van komoly részesedése) kínál ilyen modelleket, de több nagy európai gyártó – köztük a Volkswagen, a Renault és a BMW – is vizsgálja a technológia bevezetését.

A Renault olyan új platformot fejleszt, amely tisztán elektromos változatban 750 kilométert, hatótávnövelővel pedig akár 1400 kilométert tud elmenni.

A kérdés, hogy a vásárlók vajon elfogadják ezt a félutas technológiát, vagy Európa csak időt nyer egy elkerülhetetlen vereség előtt? Az európai autóipar új frontvonala tehát nem a jövőről, hanem a túlélésről szól.

