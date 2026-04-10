Hogy micsoda? – leállhat az elektromos autók gyártása az olajválság miatt

Az iráni háború, a Hormuzi-szoros blokádja első pillantásra elsősorban az olajszállítás miatt tűnik kritikusnak, valójában azonban az elektromos autóipar számára is létfontosságú ütőérről van szó. A térségen keresztül nemcsak energiaforrások érkeznek, hanem számos olyan alapanyag is, amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen a járműgyártás.

Elektromos autók készülnek a Volkswagen emdeni üzemében

Fotó: Volkswagen AG

Az német Auto Motor und Sport cikke szerint a tartós fennakadás gyorsan megbéníthatja a teljes iparágat. A modern autógyárak működését a „just-in-time” logika határozza meg, vagyis minimális raktárkészletekkel dolgoznak. Ez hatékonnyá teszi a termelést, ugyanakkor rendkívül sérülékennyé is. Ha a szoroson át érkező szállítmányok elakadnak, a készletek néhány héten belül kimerülnek, és akár 6-8 hét alatt tömeges gyártásleállások következhetnek.

Az elektromos autók alkatrészeihez is kell a kőolaj

A probléma gyökere a vegyipari és könnyűfém-alapanyagokban rejlik. A Perzsa-öböl térsége kulcsszereplő a műanyagokhoz szükséges polimerek, valamint a metanol és más vegyipari termékek exportjában. Ezekből készülnek az elektromos kábelek szigetelései, a belső burkolatok és számos modern alkatrész. Emellett az alumínium is kritikus tényező, amely a könnyű, mégis erős karosszériák alapja. Ha ezek az anyagok nem jutnak el a gyárakhoz Európába és Ázsiába, egyetlen hiányzó komponens is elegendő a gyártósorok leállításához.

Tehát az elektromos autóknak is létfontosságúak a kőolajszármazékokból készült alkatrészek.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a globális ellátási láncok rendkívül összetettek és egymásra épülnek. Egy szűk keresztmetszet – jelen esetben egy tengeri átjáró – kiesése dominószerű hatást indíthat el, amely kontinenseken átívelő gazdasági zavarokat okoz. És ez érintheti a magyarországi (győri, szegedi, debreceni, kecskeméti) autógyárakat is.