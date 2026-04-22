Ez durva, mindenki ilyen használt autót keres

Talán az olajválság, vagy valami más, de tény, hogy egyre népszerűbbek az elektromos autók a használtpiacon.

A használt elektromos autók között a Teslák a legnépszerűbbek

Fotó: NAV

A Használtautó adatai szerint a 2026-os év egyik legnagyobb nyertes a Tesla Model 3, amely iránt három hónap alatt közel duplájára nőtt az érdeklődés. Míg januárban 2600-an keresték ezt a típust, márciusban már több mint 4500-an, ezzel toronymagasan vezeti a népszerűségi listát. A Tesla Model Y szintén stabilan az élmezőnyben szerepel, jelezve, hogy a vásárlók egyre inkább a tágasabb, családi használatra is alkalmas villanyautók felé fordulnak.

A nagy hatótávú elektromos autókat keresik

Bár a BMW i-sorozata továbbra is erős, a piac súlypontja egyértelműen elmozdul a nagyobb hatótávú, megfizethetőbb modellek irányába. Jó példa erre a Hyundai Kona Electric és a Kia Niro EV, amelyek iránt ugrásszerűen nőtt az érdeklődés: előbbi több mint duplázott, utóbbi pedig még ezt is túlszárnyalta.

Forrás: HAHU Infografika

A klasszikus, úgymond belépő szintű elektromos autók sem veszítettek vonzerejükből.

A Nissan Leaf, a Renault Zoe és a Dacia Spring továbbra is stabil keresletnek örvendenek, ami jól mutatja: az árérzékenység még mindig kulcsszerepet játszik a magyar vásárlóknál.

A prémium szegmens – például az Audi e-tron vagy a Porsche Taycan – jelen van ugyan, de nem ez mozgatja a piacot. Eközben a kínai gyártók, mint az BYD és az MG, lassan, de biztosan kapaszkodnak fel a toplistákra.

Fotó: Vémi Zoltán

A trendek világosak: a magyar autóvásárlók ma már nemcsak kísérleteznek az elektromos autókkal, hanem tudatosan választják azokat – főként akkor, ha jó ár-érték arányt és használható hatótávot találnak. Az érdeklődést az is erősíthette, hogy erősebb lett a forint az euróval szemben, és így sokan árcsökkenésre számítanak – ahogy arról az Origo is beszámolt.