Kiderült, melyek a legrosszabb elektromos autók – ezeket kerülje el!

Az elektromos autók térnyerése az elmúlt években megállíthatatlannak tűnt, különösen a SUV-kategóriában, ahol a családos vásárlók és a céges flották is egyre gyakrabban választanak villanyhajtást. A megbízhatóság azonban továbbra is gyenge pont.

A használt elektromos autóknál nagyobb a kockázat, mint a robbanómotorosoknál

Az angol What Car? friss felmérés szerint éppen az elektromos szabadidő-autók produkálják a legrosszabb eredményeket az összes hajtástípus közül. Ez különösen fontos szempont a használt autó piacon, ahol a garancia már nem mindig nyújt biztonságot.

Nehéz jó elektromos autót találni használtan

A lista végén a Volkswagen ID.4 áll, amely a mezőny legrosszabb megbízhatósági mutatóját hozta. A tulajdonosok több mint harmada számolt be hibákról, amelyek között az elektromos hajtáslánc, az akkumulátor és a fedélzeti elektronika problémái egyaránt szerepelnek. Nemcsak a hibák gyakorisága aggasztó, hanem az is, hogy a javítások gyakran elhúzódnak: sok esetben az autó egy hétnél is hosszabb időre kiesik a használatból. Használtan ez komoly kockázatot jelent, hiszen egy ilyen jellegű meghibásodás költsége könnyen több százezer forintra rúghat.

A Volkswagen ID-család használt autóiról nem érkeztek jó hírek

Nem sokkal jobb a helyzet a Nissan Ariya esetében sem, amely meglepően sok hibát produkált egy viszonylag új modellhez képest. Bár a javítások gyakran gyorsan megtörténtek, a problémák súlyossága miatt az autók több mint fele menetképtelenné vált a meghibásodások idején.

A prémium sem garancia

Sajnos a prémium kategória sem jelent automatikusan megoldást. A BMW iX például hiába képviseli a márka technológiai csúcsát, a bonyolult rendszerek és a fejlett elektronika növeli a hibalehetőségek számát. Hasonló a helyzet a korai elektromos luxusmodellekkel is, mint az Audi e-tron vagy a Jaguar I‑Pace. Ezek az autók úttörő szerepet játszottak a piacon, de éppen emiatt több gyermekbetegséggel küzdenek, amelyek a használat során is előjönnek.

A Jaguar I‑Pace-t az Év autójának is megválasztották, ám használtan nem a legjobb választás

Az olcsóbb modellek sem feltétlenül jelentenek biztonságos választást. Az MG ZS EV például kedvező ára miatt népszerű a használt piacon, de a megbízhatósági mutatói elmaradnak a várttól.

A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy az elektromos SUV-k esetében a hibák jelentős része nem mechanikai, hanem elektronikai eredetű. A szoftverek, a vezérlőrendszerek és az infotainment egységek komplexitása miatt ezek az autók sokkal érzékenyebbek a meghibásodásokra, mint a hagyományos modellek. Ráadásul az akkumulátorral és a hajtáslánccal kapcsolatos problémák javítása különösen költséges lehet, főleg garancián túl.

