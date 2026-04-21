Kiderült, melyek a legjobb hatótávú villanyautók – mutatjuk

Néhány éve még városi autóként tekintettünk az elektromos autókra, ma viszont a csúcskategória már országokon átívelő utazásokra is képes.

Az elektromos autók között jelenleg a Mercedes-Benz EQS bír a legnagyobb hatótávval

Fotó: Mercedes-Benz

A jelenlegi hatótávbajnok egyértelműen a frissített Mercedes-Benz EQS. A német gyártó 2026 tavaszán mutatta be a modell átfogó technikai ráncfelvarrását, amelynek eredménye akár 926 kilométeres WLTP-hatótáv. Ez már nemcsak elektromos rekord, hanem a dízel limuzinok világával is felveszi a versenyt – írja az Electrek.

Egyre nő az elektromos autók hatótávja

A kisebb osztályban versenyző, pár hete debütált BMW i3 szedán sem nyújt ennél sokkal kevesebbet. A gyáriak szerint ezzel a kocsival ideális esetben 900 kilométer tehető meg egy töltéssel. De a BMW iX3 50 xDrive sem áll rosszul a versenyben. A debreceni crossover 805 kilométert is elmehet egyetlen töltéssel.

A debreceni BMW iX3-nak nagyon jó a hatótávja az elektromos autók között

Fotó: BMW Group

A nálunk nem kapható Lucid Air Grand Touring hosszú távra hangolt változata akár 720 kilométer feletti hatótávot ígér. A titok az extrém aerodinamikában és a kiemelkedően hatékony hajtásláncban rejlik – nem véletlen, hogy a Lucidot sok külföldi szaklap „a kilométerek királyának” nevezte korábban.

A nemzetközi adatbázisok – például az EV Database és az Electrek – alapján egyértelmű trend rajzolódik ki: a villanyautók hatótávháborúja nem lassul, hanem gyorsul.