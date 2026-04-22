Szeretne spórolni a külföldi autóbérlésen? – itt a megoldás

Jellemzően akkor veszi igénybe az ember az autókölcsönzők szolgáltatását, ha az utazása során nem tudja közösségi közlekedéssel megoldani az ügyes-bajos teendőit, illetve óriási lenne a taxiszámla. Bérlésnél a legolcsóbb opcióra törekszik az ember, ami a közeljövőben várhatóan egyre gyakrabban jelent majd elektromos autót. A gyártók rá vannak kényszerítve az eladásra, így a flottaügyfeleknek jelentős kedvezményeket kínálnak, ezt az előnyt pedig várhatóan továbbadják az ügyfeleknek. Utóbbiak közül sokan még idegenkedik az elektromos autóktól, mert azoknál külön problémát jelent a töltés és annak idő-vonatkozása (el kell érni a repülőt, és torlódás volt az úton…).

A jövőben várhatóan jelentősen emelkedik az elektromos autók aránya az autókölcsönzők flottáiban

Emelkedik az érdeklődés az elektromos autók iránt, de még mindig nagyon alacsony

A Billiger-Mietwagen.de nevű német portál 13 országot vizsgált meg, és arra jutott, 8 országban emelkedik az ügyfelek érdeklődése az elektromos autók iránt, de még így is csak 2,2%-nál van ezek aránya; Norvégia vezet 48,9%-kal, a másik véglet az Egyesült Államok, ahol 0,2% akar elektromos autót. Pár százalékos piaci résznél érhető, hogy százalékosan nagy mozgolódás tapasztalható, amíg Portugáliában 175,8%-kal nőtt az érdeklődés (1,8%-ra), addig az USA-ban 79,5%-os volt a csökkenés.

Az átlagos napidíjat vizsgálva az a furcsa helyzet van jelenleg, hogy átlagosan ugyan 21,5%-kal drágább az elektromos autó, de ezzel párhuzamosan a vizsgált országok kétharmadában mégis olcsóbban lehet ezeket bérelni – néhány ország nagyon felfelé húzza az átlagot. Az alacsony ügyfél-érdeklődést magyarázza, hogy fizikailag kevés elektromos autót tartanak az autókölcsönzők, kivétel Norvégia, ahol az 50%-ot közelíti az villanyautók aránya a flottában, egyébként meg 10% körüli a részesedésük. Nálunk a nagy, globális autókölcsönzőknél az 1%-ot sem éri el az e-mobilok aránya.

