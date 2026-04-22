Szeretne spórolni a külföldi autóbérlésen? – itt a megoldás

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az autókölcsönzőknél még a belső égésű motorral szerelt járművek uralkodnak. Ahol van, az elektromos autókkal jó eséllyel spórolhat az ügyfél.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elektromos autókautókölcsönzőautós hír

Jellemzően akkor veszi igénybe az ember az autókölcsönzők szolgáltatását, ha az utazása során nem tudja közösségi közlekedéssel megoldani az ügyes-bajos teendőit, illetve óriási lenne a taxiszámla. Bérlésnél a legolcsóbb opcióra törekszik az ember, ami a közeljövőben várhatóan egyre gyakrabban jelent majd elektromos autót. A gyártók rá vannak kényszerítve az eladásra, így a flottaügyfeleknek jelentős kedvezményeket kínálnak, ezt az előnyt pedig várhatóan továbbadják az ügyfeleknek. Utóbbiak közül sokan még idegenkedik az elektromos autóktól, mert azoknál külön problémát jelent a töltés és annak idő-vonatkozása (el kell érni a repülőt, és torlódás volt az úton…).

Ma még nem sokan akarnak elektromos autót bérelni, de lehet, hogy hamarosan nem lesz választása az olcsó járműre vágyóknak.
A jövőben várhatóan jelentősen emelkedik az elektromos autók aránya az autókölcsönzők flottáiban
Fotó: Billiger-Mietwagen.de

Emelkedik az érdeklődés az elektromos autók iránt, de még mindig nagyon alacsony

A Billiger-Mietwagen.de nevű német portál 13 országot vizsgált meg, és arra jutott, 8 országban emelkedik az ügyfelek érdeklődése az elektromos autók iránt, de még így is csak 2,2%-nál van ezek aránya; Norvégia vezet 48,9%-kal, a másik véglet az Egyesült Államok, ahol 0,2% akar elektromos autót. Pár százalékos piaci résznél érhető, hogy százalékosan nagy mozgolódás tapasztalható, amíg Portugáliában 175,8%-kal nőtt az érdeklődés (1,8%-ra), addig az USA-ban 79,5%-os volt a csökkenés.
Az átlagos napidíjat vizsgálva az a furcsa helyzet van jelenleg, hogy átlagosan ugyan 21,5%-kal drágább az elektromos autó, de ezzel párhuzamosan a vizsgált országok kétharmadában mégis olcsóbban lehet ezeket bérelni – néhány ország nagyon felfelé húzza az átlagot. Az alacsony ügyfél-érdeklődést magyarázza, hogy fizikailag kevés elektromos autót tartanak az autókölcsönzők, kivétel Norvégia, ahol az 50%-ot közelíti az villanyautók aránya a flottában, egyébként meg 10% körüli a részesedésük. Nálunk a nagy, globális autókölcsönzőknél az 1%-ot sem éri el az e-mobilok aránya.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!