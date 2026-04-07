Óriási ráfizetés az elektromos autó a finanszírozóknak

Négy évvel ezelőtt az Egyesült Államokban még 7500 dolláros adókedvezménnyel támogatták az elektromos autók vásárlását, ami miatt nagyon sokan lízingeltek ilyen autót. Ezek a szerződések hamarosan kezdenek lejárni, és egyre több villanyautó kerül így a használt piacra – ahol az idő közben bekövetkezett változások miatt gyökeresen megváltozott a helyzet. A Trump-kormányzat intézkedései miatt az új villanyautók piaca összeomlott, ami hatással van a használtpiacra is, amíg 2022-ben egy három éves elektromos autó még újkori értékének 90%-át érte, addig ma 40% ugyanez. A problémát az jelenti, hogy a lízingkonstrukció kidolgozásánál a magasabb értéket vették figyelembe a finanszírozó cégek, tehát veszíteni fognak minden egyes elektromos autón.

Az USA-ban még mindig a Tesla vezeti az elektromos autók piacát, a lízing-probléma is őt érinti majd a legnagyobb mértékben

Elemzők szerint a finanszírozók 10 000 dollárt buknak minden egyes elektromos autón

Nem sokat változtat az egyenleten az sem, hogy az iráni háború miatt csúcson vannak a benzinárak, ami egy ideiglenes állapot. Igazán nagy számban majd 2028-ban járnak le az elektromos autó lízingszerződések az USA-ban, akkor mintegy 800 000 elektromos autó jelenik meg a használt piacon, amelyen elemzők szerint mintegy 8 milliárd dolláros veszteséggel tudnak majd túladni a finanszírozók. Utóbbiak jellemzően az autógyártók tulajdonában lévő társaságok, élen a Teslával (2025-ben 229 000 lízingszerződés), majd a General Motors (102 000 lízingszerződés) és a Hyundai-Kia (78 000 lízingszerződés) következik. Az autógyártók Trump vámtarifái miatt eleve 35 milliárd dolláros vesztességgel számolhatnak, amit majd a fogyasztói árakban (áremelés, kevesebb akció, magasabb szállítási költségek) érvényesítenek, emellett nem tudják lenyelni az elektromos autók értékcsökkenéséből eredő 8 milliárd dolláros mínuszt.

