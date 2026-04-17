Olcsóbbak lettek a hibridek és az elektromos autók a használt piacon

2026 márciusában a Használtautó.hu kínálatában a meghirdetett személyautók közel 90%-a továbbra is 10 millió forint alatt található, azonban ezen belül az eloszlás folyamatosan átrendeződik. Márciusban a kínálat 35,3%-a tartozott 2,5 millió forint alá, ami egy év alatt 5,3%-os visszaesést jelent. Ezzel párhuzamosan a 2,5–5 millió forintos kategória aránya 28,9%-ra nőtt, 2,3%-kal, míg az 5–10 millió forintos sáv 3,1%-kal, 23,5%-ra bővült. A 10 millió forint feletti kínálat aránya gyakorlatilag stagnált 12,3%-on. A kínálati átlagár 5,61 millió forintra emelkedett az egy évvel korábbi 5,49 millió forintról. A meghirdetett személygépkocsik közel fele, mintegy 52 430 darab benzinmeghajtású volt, míg a 45 890 dízelautó 41,7%-ot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromos autók a kínálat 5,7%-át, a hibridek pedig 4,7%-át teszik ki. Éves összevetésben az alternatív meghajtású autók kínálata bővült a leggyorsabban: az elektromos autók száma 24,8%-kal, a hibrideké 24,9%-kal nőtt. Ezzel párhuzamosan a benzinmeghajtású autók száma 1,2%-kal, a dízelmodelleké pedig 1,1%-kal emelkedett.

A benzin és a dízel dominál a használt piacon, de a hibrid és elektromos autók itt is elkezdtek teret nyerni

11 millió Ft körül vannak a hibrid és elektromos autók

A meghirdetett benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 220 ezer kilométert futottak, vagyis a dízelmeghajtású járművek közel 43,8%-kal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. A benzines autók átlagéletkora 13,4 év, a dízeleké 12,2 év volt. Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye 1,3%-kal, míg a benzineseké 3,2%-kal csökkent. A dízeles személygépjárművek átlagéletkora 0,8%-kal, míg a benzineseké 4,3%-kal csökkent.

A használt autók átlagárait meghajtás szerinti bontásban vizsgálva azt látjuk, hogy jelenleg a piacon a hibrid és az elektromos gépjárművek kínálati átlagára között az olló zárul: a hibrid esetében 2026 márciusában 11 320 000, míg az elektromos 10 970 000 forint átlagértéket láthattunk. A hibrid autók esetén ez 9,5%-os, míg az elektromosok esetében 9,2%-os árcsökkenést jelent egy év alatt. A dízelüzemű személygépkocsik átlagosan 5,2%-kal voltak drágábbak a benzines modelleknél. A statisztikai modell szerint egy jármű minden eltelt évvel hajtástípustól függően 6,2–8,3%-ot veszít az értékéből, míg minden ezer megtett kilométer további 0,2%-os árcsökkenést eredményez.

A hengerűrtartalom 100 köbcentiméterrel való növekedése 3,4%-kal növeli az autó értékét, a teljesítmény 10 kilowattos növekedése pedig 3,6%-kal. Az állapot jelentős árkülönbséget okoz: az újszerű járművek 21,7%-kal, a kitűnő állapotúak 19,9%-kal drágábbak, míg a sérült vagy hibás autók ára átlagosan 60,0%-kal alacsonyabb.