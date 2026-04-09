Életveszélyes lehet az online vásárolt gyermekülés!

Bármilyen vásárlásnál elárasztják az embert a különféle webárházak jobbnál jobb árat ígérő ajánlatai, de vannak olyan termékek, ahol nem szabad bedőlni ezeknek. Például ott vannak a gyermekülések, amelyről az ADAC/ÖAMTC autós klubok rendszeresen közölnek független teszteket – az idei első forduló eredményei május végén lesznek nyilvánosak. De addig is közleményt adtak ki, mert életveszélyes gyermeküléseket találtak.

Két gyermekülés is elszabadult a frontális törésteszten

Fotó: ÖAMTC

Mindkét esetben elszabadultak a gyermekülések a frontális törésteszten

Egészen pontosan két gyermeküléssel voltak problémák, azonban mégis nyolc termék érintett. Ennek oka, hogy az egyik életveszélyes gyermekülést hét néven forgalmazzák: a "Ding Aiden 360", "Kidiz 360", "Kids Zone i-Size 360", "Buf Boof Tweety Plus", "Miophy i-Size 360", "Xomax 946i" vagy "Lettas i-Size 360" néven megvásárolható gyermekülés egy és ugyanaz a Kínában gyártott konstrukció. A másik problémás ülés a Kindercraft Mink Pro 2 ülés, amely elszabadult a Base Mink FX2 Isofix-alaptartóból – a gyermekülés önmagában, a biztonsági övvel rögzítve megfelelő védelmet nyújt –; a gyártó a tulajdonosoknak cserét ajánl. A másik hét gyártó közül csak a Lettas reagált az ADAC/ÖAMTC megkeresésére, miszerint január óta módosított konstrukciót gyártanak, ami megoldja a gyermekülés elszabadulásának problémáját – ezt teszt híján nem tudják megerősíteni a szakemberek.

Szóval óvatosan kell bánni az internetről rendelt gyermekülésekkel. Csak a megfelelően beszerelt-beszerelhető ülés nyújt optimális védelmet, amihez a saját autóba kell belepróbálni a gyermekülést, és legjobb, ha a gyermeket is visszük magunkkal, mert csak abban az ülésben marad majd a helyén a csemeténk, ahol jól érzi magát. Akkor aztán nem kell félni az esetleges büntetésektől sem...