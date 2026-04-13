byd

Európába jön a Mercedes és a BYD által alapított prémiummárka

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Még az idén megérkezik hozzánk a Denza. A BYD prémiummárkája sportkombit és luxus-egyterűt kínál az európai ügyfeleknek.
byd denza elektromos autók autós hír

Még 2010 májusában alapította meg a Mercedes-Benz és az 1 évvel korábban akkumulátoros-elektromos autó gyártásába kezdő BYD a Denza márkát, 50-50%-os tulajdonrésszel, és 2014 decemberére készültek el az első autóval. Ennek értékesítése nem úgy alakult, ahogy eltervezték, ezért 2021-ben a Mercedes-Benz 10%-ra csökkentette a tulajdonrészét. A BYD irányítása alatt modelloffenzívát indítottak, és 2024-ben kiléptek a nemzetközi piacra – Hong Kongban kezdték meg a Denza értékesítését –, ezt követően a Mercedes-Benz a maradék 10%-os tulajdonrészt is eladta a BYD-nek. 2026-ban Európa van soron, kontinensünkön 30 országban kezdik meg a márka forgalmazását, Magyarországon ősszel lesznek megvásárolhatóak az autók.

Sportkombival és egyterűvel kezd Európában a BYD prémiummárkája, a Denza.
Európában 150 Denza-kereskedést nyitnak még az idén, a BYD Flash Charging is jön
Fotó: BYD

A BYD prémiummárkája elektromos és plug-in hibrid autókat is árul nálunk

Első körben a Z9 GT nevű sportkombit és a D9-es egyterűt kezdik el forgalmazni nálunk. Előbbi plug-in (776 LE/1035 Nm rendszerteljesítmény, 64 kWh kapacitású akkumulátor) vagy akkumulátoros-elektromos (1156 LE/1210 Nm rendszerteljesítmény, 122 kWh kapacitású akkumulátor) hajtással választható. Utóbbit akár 1500 kW teljesítménnyel is lehet tölteni, a BYD Európában 1500 darab Flash Charging töltőállomást telepít.

 

A D9 egyterű plug-in (353 LE rendszerteljesítmény, 58 kWh akkumulátor kapacitás) hajtást kap, az Ultimate csúcs-felszereltségnél mindhárom sorban fűthető/szellőztethető üléseket építenek be, az első ülések támlájára is monitorok kerülnek. A Denza márka 2026 végére Európa-szerte 150 márkakereskedésben lesz megvásárolható. Új ügyfélélményt nyújt, hogy alkalmazáson keresztül lehet intézni az autóval kapcsolatos ügyeket, az időszakos karbantartásnál kérésre házhoz mennek és a munka elvégzése után visszajuttatják oda az autót.
 

 

 

 

