Ez aztán az ajánlat: plusz 117 lóerő felár nélkül

Megérett már a leváltásra a bő 5 méteres Dodge Durango szabadidő-autó, amelynek aktuális, harmadik generációja 2011. januárja óta van piacon, de egyelőre habozik a Stellantis – érhető módon, hiszen 2025 volt a legjobb éve a típusnak több mint 81 000 darabos értékesítéssel. Azonban pont a típus öreg korának köszönhetően örülhetnek az R/T modell vásárlói a korábbinál 117 lóerővel magasabb teljesítménynek.

5,7 helyett 6,4 liter, 365 helyett 482 lóerő. Ez ingyen jár a Durango-vásárlóknak

32%-kal több lóerő, 21%-kal nagyobb nyomaték, 20%-kal nagyobb vontatási képesség

Az emissziószabályok változása miatt 2024-ben a V6-os alapváltozatra (294 LE/350 Nm) és az 5,7 literes V8-asra (365 LE/530 Nm) szűkítették a motorkínálatot, aztán jött a Trump kormányzat enyhítése, és gyorsan visszakoztak. Először a 6,2 literes kompresszoros Hellcat-blokk tért vissza a szabadidő-autóba (720 LE/875 Nm), amelyet most követ a 392 köbinches, azaz 6,4 literes V8-as szívómotor (482 LE/637 Nm). A régi-új motorral a 0-97 km/óra gyorsulás 1,8 másodperccel javul 4,4 másodpercre, a vontatási képesség 3946 kg-ra emelkedik – fogyasztási értéket nem közöltek, de manapság ez amúgy se téma az Egyesült Államokban. A modellsorozat közepét jelentő R/T felszereltségnél felár nélkül adják az erősebb V8-ast, így az indulóár maradt 49 995 dollár, amihez hozzájön még 1995 szállítási költség, tehát legalább 51 990 dollárt kell fizetni a 392 köbinches V8-asért.