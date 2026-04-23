Ez durva! Így születik újjá egy erősen oldalsérült autó!

Komoly oldalsérülést szenvedett ez az Audi RS3-as, a B-oszlop és a küszöbprofil is deformálódott, az utascella elvesztette védelmi képességét. Mivel nem ítélték meg javíthatatlannak, a hozzáértő szerelők munkához is láttak.

Szinte mindent le kellett bontani

A szükséges alkatrészeket eltávolították, lámpatestek, ülések, padlózat, sárvédők, oldalprofil. A már említett deformációt visszahúzták, az új elemeket felhelyezték, jött a fényezés és a visszaépítés. Szép munka, jár a taps!