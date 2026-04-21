Ez elképesztő – már menet közben is WC-re ülhetünk ebben a luxusautóban

Mi jöhet még ezután? – tehetnénk fel a kérdést a hír hallatán. Az egy kínai luxusautó-gyártó, a Seres most olyan extrával sokkolja az autós világot, amire eddig nem volt példa: beépített, gombnyomásra előbújó WC az első ülés alatt.
serestoalettkínai autógyártówckínai autóluxusautó

A legújabb szabadalmak mindig a luxusautókban jelennek meg – ez nem meglepő. Ám az már annál inkább, amit az egyik kínai gyártó kitalált. Felejtsük el a benzinkutak kétes tisztaságú mosdóit: a jövő autójában már elég egyetlen gomb.

A kínai luxusautó-gyártó kissé bizarr találmánya a Seres Aito M8 modellben jelenhetne meg
Fotó: CFOTO / NurPhoto

A kínai Seres legújabb fejlesztése egy olyan elektromos luxus-SUV, a Seres Aito M8 modell, amely szó szerint új szintre emeli a kényelmet. 

A koncepció lényege nem a teljesítmény vagy a kijelzők mérete – hanem egy diszkréten elrejtett toalett. 

A szerkezet a szabadalom szerint a jobb első ülés alatt kap helyet, és síneken csúszik elő, ha szükség van rá. Aktiválható egyszerű gombnyomással vagy akár hangutasítással is, így a sofőrnek vagy az utasnak nem kell megállnia egy hosszabb út során – írja a Bild.

Egyre merészebb extrák a luxusautókban

A fedélzeti WC működése nem ismeretlen: a hulladék egy zárt tartályba kerül, amelyet később manuálisan kell kiüríteni – hasonlóan a lakóautók megoldásaihoz. A mérnökök azonban gondoltak a kényes részletekre is. Egy forgó fűtőelem segít a szárításban és a párologtatásban, míg egy ventilátor és egy kivezető cső gondoskodik arról, hogy a szagok ne az utastérben maradjanak. Az ötlet elsőre meghökkentő, de nagyon is valós problémára reagál: a hosszú utazások és dugók alatt jelentkező vészhelyzetekre. 

A kínai autógyártók egyre merészebb extrákkal próbálnak kitűnni a luxuspiacon – és ez a megoldás kétségtelenül az egyik legszokatlanabb.

Egyelőre nem tudni, hogy ez a toalett valóban sorozatgyártásba kerül-e, vagy csak látványos technológiai demonstráció marad a Serestől. Az viszont biztos: ha igen, akkor az autózás egyik utolsó kellemetlen problémája is megoldódhat – szó szerint házon belül.

 

