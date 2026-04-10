Ez riasztja el a használt autó vásárlók többségét - mutatjuk!

Nagy-Britanniában a legnagyobb alkatrész-áruház az eBay piactér, ami a használt autó vásárlók futásteljesítményhez való hozzáállására volt kíváncsi. Ez alapján a válaszadók 81% alaposan meggondolja a sokat futott autó vásárlását, 72% egyenesen úgy nyilatkozott, hogy nem venne 100 000 mérföldnél (160 900 km) többet ment autót, 52% nem megy 50 000 mérföld (80 450 km) fölé. A kutatásból az is kiderül, hogy a britek a 96 000 mérföldnél (154 464 km) húzzák meg a nagy futásteljesítmény határát, és saját bevallásuk szerint 58 134 mérföldnél (93 538 km) szállnak ki autójukból.

Nem kell félni még a 471 000 km futásteljesítményű autótól sem - ha az megfelelően karbantartott

Annak bizonyítására, hogy nem kell félni a sokat futott autóktól, az eBay vásárolt egy 11 éves, 293 000 mérföldes (471 437 km) futásteljesítménnyel rendelkező Toyota Priust, amit aztán általa forgalmazott új és ellenőrzött használt alkatrészek segítségével szervizeltek – a Toyota márkának van hivatalos alkatrészboltja az oldalon. A tapasztalatok alapján nem nem terhelik meg jobban a pénztárcát a sokat futott autók, mint a ritkábban használt társaik.

A brit autósok 85% egyébként nem zárkózik el attól, hogy sokáig megtartsa autóját, mert olyankor ismeri annak történetét. Minél fiatalabb egy tulajdonos, annál gyakrabban váltogatja autóját, a 18-24 éves korosztály például átlagosan 4,5 év után cserél, miközben a nagy átlag 6,1 év, a 60+ éves korosztályban közel 7 évig ragaszkodik autójához.