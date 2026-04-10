Ez zsebre megy – akár 400 ezres bírság is jöhet az utakon!

Zsebbenyúlós változást hoz a közúti közlekedésben a frissen kihirdetett jogszabály: a korábbi büntetés négyszeresére emelkedik, így a szabályszegő tranzitkamionok akár 400 ezer forintos csekket is kaphatnak bírságként. A szigorítás célja egyértelmű: véget vetni annak a gyakorlatnak, hogy a nemzetközi teherforgalomban résztvevő járművek kisebb utakon, településeken keresztül próbálnak időt és pénzt spórolni.

Komoly bírságra számíthatnak azok a kamionosok akik trükközni próbálnak a kis mellékutakon

Az új szabályozás szerint azok a 20 tonna feletti tehergépkocsik, amelyeknek nincs magyarországi célállomásuk, kizárólag a kijelölt tranzitút-hálózatot használhatják. Ez gyakorlatban az autópályákat, autóutakat és főutakat jelenti – a mellékutak és falvakon átvezető szakaszok tehát tiltólistára kerülnek számukra – írja a Boon.

A 400 ezres bírság már visszatartó erejű lehet

A döntés hátterében elsősorban a lakossági terhelés csökkentése áll. Az elmúlt években sok településen vált mindennapossá, hogy kamionok dübörögnek végig a szűk utcákon, gyakran csak azért, hogy elkerüljék a fizetős szakaszokat.

A bírság összegei forintban

A hatóságok szerint a korábbi, 100 ezer forintos bírság nem jelentett valódi visszatartó erőt, sok fuvarozó egyszerűen beépítette a költségeibe. Az új, akár 400 ezres tétel azonban már más kategória: komoly pénzügyi kockázatot jelent minden szabályszegés. A rendelet április közepén lép hatályba, és a hatóságok egyértelműen jelezték: fokozott ellenőrzésekre lehet számítani. Az biztos: mostantól sokkal nagyobb ára lesz a letérésnek.