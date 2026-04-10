Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
közúti közlekedés

Ez zsebre megy – akár 400 ezres bírság is jöhet az utakon!

4 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Április közepétől már nem éri meg letérni a kijelölt útról. Akár 400 ezer forintos bírság is sújthatja azokat a kamionokat, amelyek szabálytalanul közlekednek Magyarországon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
közúti közlekedésbírságkamion

Zsebbenyúlós változást hoz a közúti közlekedésben a frissen kihirdetett jogszabály: a korábbi büntetés négyszeresére emelkedik, így a szabályszegő tranzitkamionok akár 400 ezer forintos csekket is kaphatnak bírságként. A szigorítás célja egyértelmű: véget vetni annak a gyakorlatnak, hogy a nemzetközi teherforgalomban résztvevő járművek kisebb utakon, településeken keresztül próbálnak időt és pénzt spórolni.

20260227 ZalatárnokKanyarban a híd, és a hídon a kamionok nem férnek el ezért balesetveszélyes. Fotó: Pezzetta Umberto puZalai Hírlap, Komoly bírságra számíthatnak azok a kamionosok akik trükközni próbálnak a kis mellékutakon
Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap

Az új szabályozás szerint azok a 20 tonna feletti tehergépkocsik, amelyeknek nincs magyarországi célállomásuk, kizárólag a kijelölt tranzitút-hálózatot használhatják. Ez gyakorlatban az autópályákat, autóutakat és főutakat jelenti – a mellékutak és falvakon átvezető szakaszok tehát tiltólistára kerülnek számukra – írja a Boon.

A 400 ezres bírság már visszatartó erejű lehet

A döntés hátterében elsősorban a lakossági terhelés csökkentése áll. Az elmúlt években sok településen vált mindennapossá, hogy kamionok dübörögnek végig a szűk utcákon, gyakran csak azért, hogy elkerüljék a fizetős szakaszokat.

A bírság összegei forintban
Fotó: Magyar Közlöny

A hatóságok szerint a korábbi, 100 ezer forintos bírság nem jelentett valódi visszatartó erőt, sok fuvarozó egyszerűen beépítette a költségeibe. Az új, akár 400 ezres tétel azonban már más kategória: komoly pénzügyi kockázatot jelent minden szabályszegés. A rendelet április közepén lép hatályba, és a hatóságok egyértelműen jelezték: fokozott ellenőrzésekre lehet számítani. Az biztos: mostantól sokkal nagyobb ára lesz a letérésnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
