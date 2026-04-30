Ezek a 70-es évek legbrutálisabban gyorsuló szériaautói

Bár a 70-es évek autóiparát üzemanyag- és gazdasági válságok jellemezték, mégis születtek legendás modellek. Az alábbi öt szériaautó gyorsulása még ma is élen jár!
Ezek az agresszív gyorsulású sportkocsik megúszták az olajválságot. Pedig a 70-es évek igencsak furcsa, ellentmondásos időszak volt az autóipar számára, a korábbi évek teljesítményhajszája megtorpant, az olajválság, a szigorodó károsanyag-kibocsátási szabályok és a növekvő biztosítási költségek alaposan visszafogták a szériaautókat.

Fél évszázada is léteztek már olyan szériaautók, amelyek 5 másodperc körüli 0-100 km/óra gyorsulást tudtak.
Ma sem kell szégyenkeznie a fél évszázados szériaautóknak az 56 másodperces gyorsulásaikkal
Fotó: Porsche

Ezek a kivételek a szériaautók között

Néhány gyártó ugyanakkor továbbra is olyan modelleket készített, melyek elképesztően gyorsultak, s stílusuknak és menetdinamikájuknak hála, a következő évtizedekbe sem vesztek a feledés homályában. Ezek az autók nemcsak a technológiai fejlődés remek mintapéldái, hanem a korszak autószenvedélyének szimbólumai is voltak.

 

Lamborghini Countach LP400 S (1978)
Az ék alakú Lamborghini Countach ma is az egyik legikonikusabb szupersportautó, az autóipari formatervezés egyik mérföldköve. Az LP400 S 3,9 literes V12-es motorja körülbelül 345 lóerőt teljesített, ezáltal emlékezetes gyorsulást produkálva. 0-ról 100 km/h-ra 5,6 másodperc alatt katapultált. Ugyanakkor nemcsak a teljesítményével, hanem futurisztikus megjelenésével is kitűnt a korából, és meghatározta, hogyan nézzen ki egy szupersportautó a következő évtizedekben.

 

1973 Ferrari 365 GTB/4 "Daytona"
A Ferrari 365 GTB/4 Daytona az egyik utolsó klasszikus, orrmotoros Ferrari grand tourer volt, mielőtt a márka szélesebb körben áttért volna a középmotoros elrendezésre. 4,4 literes V12-es motor 347 lóerőt adott le, amivel az autó körülbelül 5,4 másodperc alatt érje el a 100 km/h-s sebességet. A Daytona nemcsak gyors volt, hanem hosszú távú utazásokra is alkalmas luxusautó. Ezáltal a Ferrari egyik legemlékezetesebb típusává vált, jól mutatva, hogy a márka még a nehezebb időkben is képes volt kiemelkedőt alkotni.

1971 Chevrolet Corvette Stingray. W71HV_CH005
Fotó: GM / Chevorlet

Chevrolet Corvette LS6 (1971)
Az amerikai izomautók egyik utolsó nagy dobása a Chevrolet Corvette LS6 volt. Hatalmas, 7,4 literes, 425 lóerős V8-as motorral készült, körülbelül 5,3 másodperc alatt gyorsult 0-ról 100 km/h-ra. Ám a szigorodó szabályozások és a biztosítási költségek miatt rendkívül kevés készült belőle, ami ma különösen értékessé teszi. Tökéletesen szemlélteti az amerikai autóipar átmeneti időszakát: még jelen volt a brutális teljesítmény, de már látható volt a korszak vége is.

 

Aston Martin V8 Vantage (1977)
A Aston Martin V8 Vantage-t gyakran az első igazi brit szupersportautóként emlegetik, melynek elegáns, mégis agresszív karosszériája alatt egy 5,3 literes, 380 lóerős V8-as motor dübörgött. Nem is akárhogy, körülbelül 5,3 másodperc alatt érte el álló helyzetből a 100 km/h-t, a korszak élvonalába tartozva. Kiemelkedő végsebessége miatt a világ leggyorsabb négyüléses autójának számított.

 

Porsche 911 Turbo (930) (1978)
A Porsche 911 Turbo (930) az egyik első turbófeltöltős szériaautóként írta be magát a történelembe. A 3,3 literes, hathengeres, turbós boxermotorja körülbelül 296 lóerőt adott le, 0–100 km/h-ra nagyjából 5,0 másodperc alatt gyorsurlt. Ám az autó nehéz vezethetőségről is híres volt: a a turbólyuk miatt érkező hirtelen teljesítmény miatt a kevésbé tapasztalt sofőrök számára kihívást jelentett, emiatt kapta a „Widowmaker” (özvegycsináló) becenevet.

 

 

