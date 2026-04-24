Ezek a legmegbízhatóbb autók! Az öné köztük van?

Annak ellenére, hogy Németországban is egyre öregebb a flotta – 11 év az átlagéletkor –, az ADAC sárga angyalainak egyre kevesebb dolga van az autósokkal. Amíg 2015-ben egy 10 éves autónál 6,5% volt a hibaarány, addig 2025-ben ez már csak 3,1%; ezt azzal magyarázzák a szakemberek, hogy a gyártástechnológia fejlődésének köszönhetően megbízhatóbbak lettek az autók. A flotta bővülése miatt azért több bevetésen jártak a sárga angyalok, a közel 3,7 millió kiszállás 1,6%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az aktuális hibastatisztika 27 autómárka 158 típusáról (statisztikailag kellően nagy számban vannak jelen a német utakon) mond véleményt gyakorlati tapasztalatok alapján, a 2-9 éves járműveknél nem vették figyelembe a saját hibás lerobbanásokat (kifogy az üzemanyag).
Ezekkel az autókkal volt a legkevesebb probléma az ADAC hibastatisztika szerint
Miniautók
Dacia Spring, Škoda Citigo, Suzuki Ignis, Toyota Aygo, Volkswagen up!
Kisautók
Audi A1, BMW i3, Mazda2, Mazda CX-3, Mitsubishi space Star, Opel Crossland, Renault Zoe, Seat Arona, Seat Ibiza, Škoda Fabia, Škoda Kamiq, Škoda Yeti, Suzuki Swift, Suzuki Vitara, Volkswagen Polo, Volkswagen T-Cross, Volkswagen Taigo
Kompaktok
Audi A3, Audi Q2, Audi Q3, BMW 1-es sorozat, BMW 2-es sorozat/2-es Active/Gran Tourer, BMW iX1, BMW X2, Cupra Born, Cupra Formentor, Cupra Leon, Mazda CX-5, Mercedes-Benz A-osztály, Mercedes-Benz B-osztály, Mercedes-Benz EQA, MG MG4, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Austral, Seat Ateca, Seat Leon, Škoda Karoq, Škoda Rapid, Škoda Scala, Volvo XC40, Volkswagen Beetle, Volkswagen Golf, Volkswagen ID.3, Volkswagen Caddy, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touran
Középkategória
Audi A4, Audi A5, Audi Q4 e-tron, Audi Q5, BMW 3-as sorozat, BMW 4-es sorozat, BMW i4, BMW X3, Mercedes-Benz GLB, Seat Tarraco, Škoda Enyaq, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Volkswagen Passat
Nagyautók
Audi e-tron/Q8 e-tron, BMW 5-ös sorozat, BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Arteon
Transzporterek
Mercedes-Benz Sprinter