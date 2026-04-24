Ezek a legmegbízhatóbb autók! Az öné köztük van?

Annak ellenére, hogy Németországban is egyre öregebb a flotta – 11 év az átlagéletkor –, az ADAC sárga angyalainak egyre kevesebb dolga van az autósokkal. Amíg 2015-ben egy 10 éves autónál 6,5% volt a hibaarány, addig 2025-ben ez már csak 3,1%; ezt azzal magyarázzák a szakemberek, hogy a gyártástechnológia fejlődésének köszönhetően megbízhatóbbak lettek az autók. A flotta bővülése miatt azért több bevetésen jártak a sárga angyalok, a közel 3,7 millió kiszállás 1,6%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az aktuális hibastatisztika 27 autómárka 158 típusáról (statisztikailag kellően nagy számban vannak jelen a német utakon) mond véleményt gyakorlati tapasztalatok alapján, a 2-9 éves járműveknél nem vették figyelembe a saját hibás lerobbanásokat (kifogy az üzemanyag).

27 autómárka legnépszerűbb típusairól mond ítéletet az ADAC hibastatisztika

Fotó: ADAC / ADAC

Ezekkel az autókkal volt a legkevesebb probléma az ADAC hibastatisztika szerint

Miniautók

Dacia Spring, Škoda Citigo, Suzuki Ignis, Toyota Aygo, Volkswagen up!

Kisautók

Audi A1, BMW i3, Mazda2, Mazda CX-3, Mitsubishi space Star, Opel Crossland, Renault Zoe, Seat Arona, Seat Ibiza, Škoda Fabia, Škoda Kamiq, Škoda Yeti, Suzuki Swift, Suzuki Vitara, Volkswagen Polo, Volkswagen T-Cross, Volkswagen Taigo

Kompaktok

Audi A3, Audi Q2, Audi Q3, BMW 1-es sorozat, BMW 2-es sorozat/2-es Active/Gran Tourer, BMW iX1, BMW X2, Cupra Born, Cupra Formentor, Cupra Leon, Mazda CX-5, Mercedes-Benz A-osztály, Mercedes-Benz B-osztály, Mercedes-Benz EQA, MG MG4, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Austral, Seat Ateca, Seat Leon, Škoda Karoq, Škoda Rapid, Škoda Scala, Volvo XC40, Volkswagen Beetle, Volkswagen Golf, Volkswagen ID.3, Volkswagen Caddy, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touran

Középkategória

Audi A4, Audi A5, Audi Q4 e-tron, Audi Q5, BMW 3-as sorozat, BMW 4-es sorozat, BMW i4, BMW X3, Mercedes-Benz GLB, Seat Tarraco, Škoda Enyaq, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Volkswagen Passat

Nagyautók

Audi e-tron/Q8 e-tron, BMW 5-ös sorozat, BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Arteon

Transzporterek

Mercedes-Benz Sprinter