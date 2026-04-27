Ezek az autók tették legendává a dupla versenycsíkokat

Azt beszélik, hogy a dupla versenycsíkok először 1951-ben jelentek meg az amerikai milliomos, Briggs Cunningham versenyautóin, méghozzá azon célból, hogy megkülönböztesse azokat a többi géptől. A szerelőknek és a nézőknek is könnyebb dolga lett ezáltal, a dupla versenycsíkoknak hála, egyszerűbben lehetett felismerni az autókat. Cunningham ötlete azonban túllépett a praktikumon, és amerikai stílushagyománnyá vált. Az évek során néhány leghíresebb verseny- és közúti autónak megadatott a megtiszteltetés, hogy viselhették őket. A legikonikusabb modellek következnek.

Opciós dupla versenycsík különböztette meg a normál Mustangtól a GT350-est

A dupla versenycsíkok még kívánatosabbá varázsolták az izomautókat

Alapra is sikeresek és gyönyörűek voltak, ám ez az öt amerikai ikon a karosszériájukon végigfutó dupla csíkjaiknak köszönhetően még agresszívabb, még lenyűgözőbb karakterré váltak. A sort az 1965-ös Shelby GT350 nyitja meg, mely Carroll Shelby alkotásának tekinthető. A korábbi Le Mans-győztes pilóta és zseniális mérnök igazi versenyautót faragott a „titkárnői autóból”, mely az SCCA által jóváhagyott versenyeken is sikeres tudott lenni. A könnyűsúlyú GT350 néhány év alatt legendás státuszba emelkedett, a hátsó pad hiánya, az alaposan továbbfejlesztett futómű és fékrendszer, valamint az erősebb 4,7 literes V8-as motor ütőképes izomautóvá varázsolta a Mustangot. Az 1965-ös GT350-et alapra Wimbledon fehér fényezéssel szállították, de a vásárlók opcióként Guardsman Blue dupla versenycsíkokat is kérhettek rá. A legtöbb GT350 meg is kapta ezeket a csíkokat.

Az 1966-os LeMans-i 24 órás autóverseny befutója

A második modell ugyancsak a Ford garázsából kerül ki, méghozzá az 1966-os GT40 „személyében”. Valójában a GT40 számított Shelby fő projektjének, hogy legyőzzék vele a Ferrarit Le Mans-ban. Ahogy a „Ford vs. Ferrari” című filmben is végigizgulhattuk, a GT40 babakék fényezésével és fehér versenycsíkjaival megnyerte az 1966-os Le Mans-t, csakhogy egy vitatott büntetés miatt a második helyre szorult. Ám a Ken Miles és Denny Hulme által vezetett GT40 még ma is ikonikus versenyautónak számít. A harmadik autó viszont a nagy rivális, a GM berkeiből érkezik, az 1970-es Chevrolet Chevelle SS formájában. 1964-ben a Pontiac indította be az izomautó-őrületet a Tempest/Le Mans kivitelű GTO-val, hogy aztán 1965-ben számos rivális autógyártó piacra dobja saját nagy teljesítményű modelljét, így például a Chevy is. Igaz a Chevelle SS eleinte vizuális szempontból nem különbözött az alapváltozattól, öt évvel később azonban ez megváltozott. 1970-től immár kettős versenycsíkok futottak végig a gépházon és csomagtérfedélen, még agresszívabbá alakítva a Chevelle SS személyiségét.