Ezen röhög most az internet – nem csak az úttesten történt baleset

Indiában járunk, ahol egy srác – amúgy roppant ügyesen – hátraszaltók sorozatát mutatja be. Megy is szépen a dolog, mígnem a mezőt az úttesttől elválasztó alacsony falat telibe nem találja és jókorát esik.

Még a tehén is röhöghetett

Mindezt végignézte az úton haladó motor vezetője és utasa, azt azonban nem látták, hogy egy tehén bandukol előttük, így nekimentek a derék jószágnak és elestek. Őszintén reméljük, hogy senki sem sérült meg a komikus balesetben – a burleszkbe illő történet jó példa rá, hogy igenis vannak véletlenek!