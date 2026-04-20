Ezért figyeljünk a megkülönböztető jelzésre! - tanulságos videó

Drámai baleset felvételeit tette közzé a rendőrség: egy nagykörúti villamosmegállónál próbált átrohanni az úton egy gyalogos, de az érkező, szirénázó mentő elütötte.

A rendőrség a balesettel kapcsolatban arra figyelmeztette a közlekedőket, hogy a sziréna nem háttérzaj, hanem figyelmeztetés. Mindenkinek egy dolga van, ha meghallja: meggyőződni arról, honnan jön, és utat adni az ilyen jelzéssel közlekedő járműnek.

Videón, ahogy gázolt a mentő:

A gyalogos ebben a helyzetben csak könnyebb sérülést szenvedett a sofőr gyors reakciójának és helyzetfelismerésének köszönhetően.

Egy biztos, ez az eset is rávilágít arra, miért kell kiemelt figyelemmel kísérni a forgalmas utakon történő közlekedést: megkülönböztető jelzést - hogy csak a leggyakoriabbakat említsük - mentő, rendőrautó és tűzoltókocsi is használhat, ezt érdemes ez emlékezetünkbe vésni.

Vigyázzunk egymásra!