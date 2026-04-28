Ezt az 5 hibát követik el a legtöbben autótakarításkor! Ön jól csinálja?

A tavasz érkezésével nemcsak a lakást, hanem az autónkat is érdemes alaposan kitakarítani, hogy megszabadítsuk a téli sótól és sártól. Bár a szándék dicséretes, a nem megfelelő módszerekkel és anyagokkal komoly károkat okozhatunk az autó fényezésében vagy akár az abroncsok szerkezetében is. Érdemes rászánni az időt, és a tisztogatás során a gumikat is jobban szemügyre venni, mert ilyenkor könnyebben észrevehetjük a rajtuk keletkezett apró vágásokat vagy az oldalfalon megjelenő deformációkat is. Hogy mire érdemes figyelni? A Hankook szakértői összegyűjtötték a leggyakoribb hibákat, amelyeket érdemes elkerülni a szezonális nagytakarítás során.

Segítünk, hogy problémamentes legyen az autó tavaszi nagytakarítása

Fizikai kárt okozhatunk, ha nem óvatos a takarítás

1. A magasnyomású mosó nem megfelelő használata

A legveszélyesebb hiba, ha a magasnyomású vízsugarat túl közelről, közvetlenül az abroncs oldalfalára irányítjuk. A koncentrált vízsugár olyan fizikai terhelést jelent, amely mikroszkopikus repedéseket okozhat a gumi szerkezetében. Ez a roncsolás kívülről gyakran nem látható, de a belső vázat gyengítheti. Ez később, nagy sebességnél vagy a nyári hőségben akár durrdefekthez is vezethet. A biztonságos távolság legalább 40 centiméter, a vízsugarat pedig folyamatosan mozgatni kell a kerekek tisztításakor. Ez az eljárás nemcsak a gumit óvja, hanem a kerékcsapágyak és a fékrendszer érzékeny alkatrészeinek védelmét is szolgálja.

2. Agresszív vegyszerek és savas felnitisztítók

Sokan választanak erős zsíroldókat vagy savas kémhatású tisztítószereket a makacs fékpor eltávolítására. Ezek az anyagok azonban kiszáríthatják a gumit: kivonják belőle azokat az oxidációgátló összetevőket, amelyek a rugalmasságért és az UV-védelemért felelnek. Az eredmény idő előtti kirepedezés és az abroncs élettartamának rövidülése. A szakértők szerint a langyos, enyhén szappanos víz vagy a semleges pH-értékű speciális szerek a legbiztonságosabbak. Nincs szükség extra felszerelésre sem, egy puha kefével hatékonyan megtisztíthatók a kerekek.

3. A téli abroncsok „piszkos” eltárolása

Gyakori hiba, hogy a leszerelt téli szettet alapos tisztítás és szárítás nélkül tesszük el a garázs mélyére. A gumira tapadt útszóró só és nedvesség a tárolás hónapjai alatt lassan roncsolja az anyagot, a felniken pedig korróziót okozhat. A kerekeket csak teljesen száraz állapotban, hűvös és fénytől védett helyen szabad tárolni. A felnire szerelt abroncsokat egymásra fektetve, a felni nélkülieket pedig állítva, havonta egyszer megforgatva őrizhetjük meg a legjobb állapotban.