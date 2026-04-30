A Volkswagen átfogó irányváltásra készül, amelynek egyik legfeltűnőbb jele, hogy háttérbe szorítja az elektromos ID. modellcsaládot. A döntés mögött nem pusztán technológiai, hanem piaci megfontolások állnak: az elektromos autók iránti kereslet ugyanis jóval kiszámíthatatlanabb, mint azt néhány éve várták.
A konszern vezetése felismerte, hogy a teljesen elektromos átállás nem halad olyan gyorsan, mint azt tervezték. Íyg hát, a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a jól ismert modellnevek és a vegyes hajtású megoldások.
Ezért nevet váltanak, s már nem lesz ID.3 vagy ID.4 sem. A jövőben ID. Polónak, ID. Golfnak, ID. Tiguannak fogják hívni a villanyos modelleket.
A cél, hogy a vásárlók számára ismerősebb, könnyebben befogadható kínálattal maradjanak versenyképesek – írja a Frankfurter Rundschau.
Nagy a baj a Volkswagennél
A változás nem csupán marketingkérdés: a gyártás és a fejlesztés területén is komoly átalakítások várhatók. Nem titok, nagy a baj a Volkswagennél, ezért a cég igyekszik csökkenteni a kockázatokat, és jobban igazodni a piac aktuális igényeihez.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy átszervezik a gyártási kapacitásokat, egyes üzemek bezárnak, és csökkentik az elektromos átállás költségeit.
Az elektromos modellek fejlesztése tovább folytatódik, de óvatosabb tempóban és szigorúbb gazdasági megfontolások mellett. A cikk szerint mindez jól mutatja, hogy bár az elektromos jövő továbbra is elkerülhetetlen, az oda vezető út jóval bonyolultabb, mint azt néhány éve gondolták. A Volkswagen most ehhez az új valósághoz próbál alkalmazkodni a névváltással is.