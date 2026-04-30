Nagyon úgy tűnik, nem jött be az irányváltás Wolfsburgban. A Volkswagen új stratégiája látványos fordulatot jelez: az elektromos ID.-korszak lendülete megtorpant, a cég pedig visszanyúl a jól bevált modellekhez – és a realitásokhoz. A névváltás után jön az ID. Polo és ID. Golf.
elektromos átállásvolkswagenelektromos autókwolfsburg

A Volkswagen átfogó irányváltásra készül, amelynek egyik legfeltűnőbb jele, hogy háttérbe szorítja az elektromos ID. modellcsaládot. A döntés mögött nem pusztán technológiai, hanem piaci megfontolások állnak: az elektromos autók iránti kereslet ugyanis jóval kiszámíthatatlanabb, mint azt néhány éve várták.

Photo: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Photo by Hauke-Christian Dittrich / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Volkswagennek nem jött be az új irány, ezért visszanyul a régi, ismert, bejáratott nevekhez
A konszern vezetése felismerte, hogy a teljesen elektromos átállás nem halad olyan gyorsan, mint azt tervezték. Íyg hát, a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a jól ismert modellnevek és a vegyes hajtású megoldások. 

Ezért nevet váltanak, s már nem lesz ID.3 vagy ID.4 sem. A jövőben ID. Polónak, ID. Golfnak, ID. Tiguannak fogják hívni a villanyos modelleket. 

A cél, hogy a vásárlók számára ismerősebb, könnyebben befogadható kínálattal maradjanak versenyképesek – írja a Frankfurter Rundschau.

Nagy a baj a Volkswagennél

A változás nem csupán marketingkérdés: a gyártás és a fejlesztés területén is komoly átalakítások várhatók. Nem titok, nagy a baj a Volkswagennél, ezért a cég igyekszik csökkenteni a kockázatokat, és jobban igazodni a piac aktuális igényeihez. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy átszervezik a gyártási kapacitásokat, egyes üzemek bezárnak, és csökkentik az elektromos átállás költségeit. 

Az elektromos modellek fejlesztése tovább folytatódik, de óvatosabb tempóban és szigorúbb gazdasági megfontolások mellett. A cikk szerint mindez jól mutatja, hogy bár az elektromos jövő továbbra is elkerülhetetlen, az oda vezető út jóval bonyolultabb, mint azt néhány éve gondolták. A Volkswagen most ehhez az új valósághoz próbál alkalmazkodni a névváltással is.

 

