Újra kísért a rettegett fekete Volga

A szocializmusban állami autónak a számított a Volga, amelynek fekete színű változatához legendák kötődnek. Az ez alkalommal tényleg feltámadni látszó orosz autómárka most megmutatta a képeket második autójáról, a K50-es szabadidő-autót követő C50-es szedánról, aminek a sorozatgyártását hamarosan megkezdik, és az már a nyáron ott lesz a kereskedésekben. A fekete Volga egyébként többet tud az eredetijénél, hiszen adózási okokból a Geely Preface limuzint csak 150 lóerővel adják, míg a helyben összeszerelt Volga C50-es 150 vagy 200 lóerővel választható.

A fekete Volga ezúttal egy jól felszerelt, középkategóriás üzleti autó lesz

Középkategóriás prémiummodellként támad fel a fekete Volga

A karosszéria hossza 4825 mm, szélessége 1880 mm, a tengelytávolság 2800 mm – ezek egyébként a Geely Preface értékei, amelytől csak a hűtőrács mintájában tér el a megjelenés. A magasságot azért nem tudjuk, mert egyelőre nem közölték, emelnek-e a hasmagasságon a helyi útviszonyokra gondolva. Egyedüli motorként 2,0 literes turbót kínálnak 150 vagy 200 lóerővel, ami hétfokozatú duplakuplungos váltón át hajtja az első kerekeket.

Prémiummárkaként pozícionálják a Volgát, ennek megfelelően nem spórolnak az extrákon, körkamera-rendszer, 12 hangszórós hifi, kulcs nélküli bejutás és motorindítás, LED-es világítás van a fedélzeten komplett vezetőtámogató csomaggal egyetemben, illetve a kínai eredetinél feláras téli csomag (fűthető kormánykerék, első- és hátsó ülések, szélvédő, ablakmosó fúvókák) is széria lesz az orosz változatnál. A vételárat nem közölték, de a Geely nem áll le a Preface limuzin forgalmazásával Oroszországban, úgy vélik, van esélyük a Volga mellett életben maradni a piacon.

