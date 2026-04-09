Fél Rózsadombot megvehetnénk a világ legdrágább rendszámtáblájának árából

Dubaj utcáin néha nem a kocsik, hanem a rendszámok viszik el a show-t. Egy különleges tuningolt Tesla Cybertruck most pontosan ezt bizonyítja: a luxus új szintjén már nem az autó az igazi érték, hanem a rendszámtábla. Horrorösszeget kérnek egyik-másik különleges darabért.
A luxus egyik fellegvárában, Dubajban ismét feltűnt egy extrém kivitelű, a német Mansory által átalakított Tesla Cybertruck, ám a figyelmet nem is maga a futurisztikus pickup ragadta meg, hanem a rajta díszelgő „P7” rendszám. Ez a különleges azonosító 2023-ban mintegy 15 millió dollárért (4,8 milliárd forint) kelt el, és ezzel világrekordot állított fel a legdrágább rendszámtábla kategóriájában.

Egy ilyen különleges Mansory Tesla Cybertruckra került fel a méregdrága rendszám Dubajban
Egy ilyen különleges Mansory Tesla Cybertruckra került fel a méregdrága rendszám Dubajban
Fotó: Mansory

Ennyi pénzből itthon – kis túlzással – fél Rózsadombot megvehetnénk Budapesten. Persze az olajmonarchiában sem kevés ez az összeg, de ott más a mérce. Mindenesetre a történet jól mutatja a Közel-Kelet luxuspiacának sajátosságait: itt a presztízs gyakran felülírja a hagyományos értékrendet.

Bár a Mansory által átépített Cybertruck sem olcsó – a karbon karosszériaelemekkel és egyedi részletekkel ellátott tuningcsomag ára akár 100 ezer dollár (32 millió Ft) is lehet –, mégis eltörpül a rendszám értéke mellett, amely százötvenszer többe kerül – írja az Autoevolution.

Dubajban a rendszám a státuszszimbólum

A szóban forgó autó, amint feltűnt a városban, a közösségi médiában gyorsan szenzációvá vált. Az emberek reakciója beszédes: sokakat kevésbé érdekelt az autó, mint maga a rendszám, amely státuszszimbólummá és befektetési eszközzé vált. 

Érdekesség, hogy a „P7” rendszám korábban egy másik Tesla modellen, egy Model X-en szerepelt, és úgy tűnik, tulajdonosa hűséges maradt mind a márkához, mind a rekordot jelentő táblához. 

A luxus világában egyre inkább elmosódnak a határok tárgy és jelképe között. Dubajban ma már nem feltétlenül az számít, milyen autót vezetsz – hanem az, mi van rajta.

Az Origo korábban arról írt, hogy Ausztráliában a szmájlis rendszám az új őrület.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról