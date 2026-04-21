Figyelem: alapvetően alakítja át a használt autók piacát ez a jogszabály!

A terrorizmus elleni harc részeként szorítja vissza a készpénzhasználatot az EU, a 2024-ben elfogadott jogszabály értelmében 2027. július 10-től legfeljebb 10 000 euróig (3,6 millió Ft) lehet készpénzzel fizetni, efölött mindenképpen digitálisan kell rendezni a számlát. Még az is része a jogszabálynak, hogy 3000 euró (~1,1 millió Ft) feletti összeg készpénzzel való fizetésekor a kereskedőnek rögzítenie kell a vásárló személyi adatait, tehát már e fölött nincs lehetőség anonim módon rendezni a számlát. Az intézkedés a legnagyobb hatással a használt autók piacára lesz, ahol a kereskedőknek további adminisztrációs teher szakad a nyakába.

3000 euró felett azonosítani kell a készpénzzel fizetőt, 10 000 euró felett csak elektronikus tranzakcióval lehet majd fizetni 2027 nyarától, ami komoly változást hoz a használt autók piacán

A használt autók piacán való pénzmozgást érinti leginkább a változás

Amíg az új autók piacán jellemzően már ma is digitálisan zajlanak a tranzakciók – az esetek túlnyomó többségében finanszírozással vásárolnak –, a használt autóknál még mindig jelentős a készpénzforgalom. Az EU által meghozott jogszabály a felső határt jelent, ettől lefelé eltérhetnek és sok esetben már el is térnek a tagállamok, például Olaszországban 5000 euró, Belgiumban 3000 euró, Franciaországban 1000 euró a limit. Kivételt jelent a jogszabály alól a magánszemélyek közötti adásvétel, de arra figyeltek, hogy egy tranzakción belül legfeljebb egyszer lehet 10 000 euróig készpénzzel fizetni, azaz nem lehet több részletre bontani a készpénzfizetést.