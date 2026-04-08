Figyelem! Brutális sebesség-ellenőrzés veszi kezdetét!

Idén is megrendezik a Speedweek elnevezésű fokozott közúti ellenőrzést, amely során egy héten át Európa minden országában fokozott közúti ellenőrzésre kell számítania a közlekedőknek. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) koordinálásában a gyorshajtás ellen lépnek fel a rendőrök április 13-19. között.

Április 15-én az összes traffipaxszal küzdenek a gyorshajtás ellen

Határokon átnyúló akcióban ellenőrzik a gyorshajtást a jövő héten

A traffipaxmaraton csúcsa április 15. lesz, amikor az összes bevethető sebességmérő eszköz az utakon lesz 0 órától kezdve 24 órán át. Idén Csehországban és Horvátországban is a rendőrök a helyi lakosokkal tartott párbeszédek során igyekeznek beazonosítani azokat a helyszíneket, ahol tényleges problémát jelent a gyorshajtás, és megtárgyalják, milyen intézkedésekkel (gyakoribb ellenőrzés, sebességkorlátozás elrendelése, stb.) tudják elejét venni a problémának.