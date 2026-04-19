Figyelem: fekvőrendőrön áthajtva robbanhat a légzsák!

A Honda észak-amerikai forgalmazója 440 830 darab 2018-2022 közötti Odyssey egyterű visszahívását rendelte el, miután kiderült, hogy rosszul kalibrálták a légzsák kioldását vezérlő gyorsulásmérő egységet. A hiba következtében előfordulhat, hogy kátyúba hajtva vagy fekvőrendőrön áthaladva indokolatlanul aktiválódik az oldal/függönylégzsák, ami sérülésekhez vezethet.

Kátyúba hajtás vagy fekvőrendőrön áthaladás is kioldhatja a Honda Odyssey oldallégzsákját

Már 5 évvel ezelőtt beazonosították a problémát a Honda szakemberei

A Honda nem siette el a visszahívást, már 2017-ben érkeztek visszajelzések, 2021-re azonosították a hiba okát, a rosszul kalibrált gyorsulásmérőt, de akkor úgy döntöttek az NHTSA hivatallal egyetértésben, hogy nem lesz szervizakció ez ügyben Máig azonban 130 garanciális ügy indult és 25 személyi sérülés történt az indokolatlanul kioldó oldal/függönylégzsák miatt, úgyhogy mégis javítják a kérdéses érzékelőt. A márkaszervizben megpróbálják újraprogramozni a gyorsulásmérő egységet, és ha eközben hibajelzést kap a szerelő, akkor új egységet építenek be. A gyár szerint az autók kevesebb, mint 1% érintett.

