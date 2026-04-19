Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

honda

Figyelem: fekvőrendőrön áthajtva robbanhat a légzsák!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kilenc évvel ezelőtt derült ki a hiba, de csak most léptek. A Honda Odyssey oldallégzsákja kis ütésre is kioldhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Honda észak-amerikai forgalmazója 440 830 darab 2018-2022 közötti Odyssey egyterű visszahívását rendelte el, miután kiderült, hogy rosszul kalibrálták a légzsák kioldását vezérlő gyorsulásmérő egységet. A hiba következtében előfordulhat, hogy kátyúba hajtva vagy fekvőrendőrön áthaladva indokolatlanul aktiválódik az oldal/függönylégzsák, ami sérülésekhez vezethet.

Már öt éve azonosították a problémát a Honda, de csak most lett belőle visszahívás.
Kátyúba hajtás vagy fekvőrendőrön áthaladás is kioldhatja a Honda Odyssey oldallégzsákját
Fotó: Honda / Honda

Már 5 évvel ezelőtt beazonosították a problémát a Honda szakemberei

A Honda nem siette el a visszahívást, már 2017-ben érkeztek visszajelzések, 2021-re azonosították a hiba okát, a rosszul kalibrált gyorsulásmérőt, de akkor úgy döntöttek az NHTSA hivatallal egyetértésben, hogy nem lesz szervizakció ez ügyben Máig azonban 130 garanciális ügy indult és 25 személyi sérülés történt az indokolatlanul kioldó oldal/függönylégzsák miatt, úgyhogy mégis javítják a kérdéses érzékelőt. A márkaszervizben megpróbálják újraprogramozni a gyorsulásmérő egységet, és ha eközben hibajelzést kap a szerelő, akkor új egységet építenek be. A gyár szerint az autók kevesebb, mint 1% érintett.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!