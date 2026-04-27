Figyelem: újfajta csalással próbálják átverni a használtautó-vásárlókat!

Az Egyesült Államokban terjed az újfajta csalás, amelynél Mesterséges Intelligencia segítségével azokat próbálják átverni, akik interneten keresztül keresnek maguknak használt autót. Várható a módszer európai megjelenése is, hiszen mifelénk jellemző a határokon át nyúló vásárlás, amelynél sokan digitálisan veszik fel a kapcsolatot az eladóval.

A csalók MI-segítséggel másolnak le használt autó kereskedéseket a digitális térben, úgy vadásznak áldozatokra

Fotó: Stellantis

Maradjunk bizalmatlanok a használt autó vásárlásnál

A csalók MI segítségével teljesen lemásolják egy-egy autókereskedés weboldalát, beleértve annak járműveit is, a kapcsolattartásnál azonban a saját elérhetőségük – telefonszám, e-mail, egyéb digitális lehetőségek – szerepel. Aki netán rákeres a kereskedés nevére, az egy valódi, működő vállalkozást és az ahhoz tartozó visszajelzéseket találja, ami növeli a bizalmát. A csalók hosszasan, több napon keresztül tartják a kapcsolatot a reménybeli ügyféllel, fényképeket küldenek az autóról, csak akkor kérik a vételár átutalását, amikor már bizalmi viszony alakul ki. A pénz kifizetését követően aztán köddé válik a csaló kereskedés, a pórul járt ügyfél pedig nem igazán tudja visszaszerezni a pénzét. A lemásolt kereskedés természetesen nem felelős az egészért, sőt, az esetleg róla megjelent negatív visszajelzések miatt akár kártérítési pert is indít az átvert reménybeli vásárló ellen.

Mit lehet védekezni az ilyen MI-csalás ellen? Nem a weboldalon szereplő telefonszámon kell felvenni a kapcsolatot, hanem rá kell keresni a kereskedés elérhetőségére. Vannak különféle megbízható vásárlást garantáló megoldások, amelyeket szintén kerülnek a csalók. Illetve aki biztosra akar menni, az nem ússza a személyes kapcsolatfelvételt és a jármű ellenőrzését.