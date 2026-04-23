8 tipp, hogyan csökkentheti autójának fogyasztását!

Az emberek gyakran többet költenek üzemanyagra, mint lakhatásra vagy ételre, nem véletlen, hogy az autók fogyasztása központi téma lett, aki csak teheti, igyekszik elektromos autóra váltani. Matas Buzelis autóipari szakértő a járműelőtörténet-ellenőrzési platformot kínáló carVertical munkatársa, és most néhány egyszerű szokást és megoldást ajánl a figyelmünkbe, amelyekkel drasztikusan csökkenthetők a benzinkúti számlák.

Autóvezetőként sokat tehetünk a fogyasztás mérsékléséért, például úgy tervezzük az útvonalat, hogy kerüljük a dugókat

Előrelátó, megfontolt vezetéssel máris csökken a fogyasztás

1. Vezessen higgadtan

Kutatások szerint az agresszív vezetési stílus 40%-kal rosszabb üzemanyag-hatékonyságot okozhat. Kerüljük az erőteljes gyorsításokat, használjuk a motorféket lassításhoz. Az agresszív vezetéssel megtakarítható néhány perc nem kompenzálja a nagyobb fogyasztást. A lassabb vezetés kíméletesebb az autónak.

2. Használja kevesebbet a légkondicionálót

A modern autók klímarendszereiben gyakran akkor is üzemel a légkondicionáló, ha nincs rá szükség. A klímakompresszor jelentős teljesítménnyel működik, és akár 30%-kal is növelheti az üzemanyag-fogyasztást.

3. Rendszeresen ellenőrizze a keréknyomást

Minden autógyártó minden modellhez kiszámolja az optimális abroncsnyomást a legjobb teljesítmény, kényelem, biztonság és üzemanyag-hatékonyság érdekében. Ha alacsony a keréknyomás, nő a gördülési ellenállás, így a motor több üzemanyagot használ a sebesség fenntartásához. Emiatt érdemes rendszeresen, legalább havonta ellenőrizni a keréknyomást. A tanulmányok szerint az abroncsnyomás 1%-os csökkenése 0,3%-kal növeli a fogyasztást. A túlfújt abroncs egyenetlen és idő előtti gumikopást okoz.

4. Próbálja csökkenteni a felesleges tömeget

A nehezebb autó mozgatásához nagyobb erő kell, így az üzemanyag-fogyasztás a jármű össztömegével együtt nő. Az autó nem raktár, ha megszabadul a felesleges tárgyaktól, az autó kevesebbet fog fogyasztani.

5. Kerülje a forgalmi dugókat

Amikor csak lehet, kerüljük a forgalmi dugókat. Az állandó megállás-elindulás megterhelő a motornak, a felfüggesztésnek és a váltónak. Ahogy sokan tudják, a forgalmi dugók jelentik az egyik okot, amiért a városi vezetést tekintik a legkevésbé gazdaságosnak. Sokszor kényelmesebb hosszabb útvonalat választani, ahol kisebb a forgalom. A csúcsidőszak elkerülésével sok üzemanyag és idő takarítható meg.

6. Tervezze meg előre az utakat

Ha a motor még hideg, jóval többet fogyaszt – ez is az egyik ok, amiért a rövid távokon autózók tapasztalják a legrosszabb fogyasztást. Érdemes több dolgot is elintézni egy körben – ez jóval egészségesebb, mint több különböző autóutat tenni a nap során. Városon kívül a sebességtartó automatika használatával lehet javítani a fogyasztást.

7. Válasszon jó fogyasztású autót

A nehéz városi terepjárók és az erős motorral felszerelt nagy szedánok soha nem lesznek olyan gazdaságosak, mint a szerényebb, kompakt családi modellek. Ha főleg a városban közlekedik, bármilyen autó megteszi, amibe beférnek az utasok és a csomagok. A globális járműtörténet-ellenőrzési platformot kínáló carVertical arra ösztönzi a leendő vevőket, hogy a vásárlás előtt mindig ellenőrizzék az autó általános állapotát.

8. Tartsa az autót jó állapotban

Az emberek gyakran elfelejtik, hogy a járművek állapota alapvető szerepet játszik az üzemanyag-hatékonyságukban. A fogyasztásra hatással vannak az olyan részelemek, mint a motor, a felfüggesztés és az autó villamos rendszere. Ha például hibás a lambdaszonda, duplájára is nőhet a fogyasztás. Soha nem szabad tehát kihagyni az autó időszakos szervizelését.