8 tipp, hogyan csökkentheti autójának fogyasztását!

48 perce
Olvasási idő: 7 perc
Az emberek gyakran többet költenek üzemanyagra, mint lakhatásra vagy ételre, nem véletlen, hogy az autók fogyasztása központi téma lett, aki csak teheti, igyekszik elektromos autóra váltani. Matas Buzelis autóipari szakértő a járműelőtörténet-ellenőrzési platformot kínáló carVertical munkatársa, és most néhány egyszerű szokást és megoldást ajánl a figyelmünkbe, amelyekkel drasztikusan csökkenthetők a benzinkúti számlák.

Előrelátó vezetés, keréknyomás-ellenőrzés, az autó kipakolása - már ez is sokat számít a fogyasztásnál
Autóvezetőként sokat tehetünk a fogyasztás mérsékléséért, például úgy tervezzük az útvonalat, hogy kerüljük a dugókat
Fotó: carVertical

Előrelátó, megfontolt vezetéssel máris csökken a fogyasztás

1. Vezessen higgadtan
Kutatások szerint az agresszív vezetési stílus 40%-kal rosszabb üzemanyag-hatékonyságot okozhat. Kerüljük az erőteljes gyorsításokat, használjuk a motorféket lassításhoz. Az agresszív vezetéssel megtakarítható néhány perc nem kompenzálja a nagyobb fogyasztást. A lassabb vezetés kíméletesebb az autónak.
2. Használja kevesebbet a légkondicionálót
A modern autók klímarendszereiben gyakran akkor is üzemel a légkondicionáló, ha nincs rá szükség. A klímakompresszor jelentős teljesítménnyel működik, és akár 30%-kal is növelheti az üzemanyag-fogyasztást.
3. Rendszeresen ellenőrizze a keréknyomást 
Minden autógyártó minden modellhez kiszámolja az optimális abroncsnyomást a legjobb teljesítmény, kényelem, biztonság és üzemanyag-hatékonyság érdekében. Ha alacsony a keréknyomás, nő a gördülési ellenállás, így a motor több üzemanyagot használ a sebesség fenntartásához. Emiatt érdemes rendszeresen, legalább havonta ellenőrizni a keréknyomást. A tanulmányok szerint az abroncsnyomás 1%-os csökkenése 0,3%-kal növeli a fogyasztást. A túlfújt abroncs egyenetlen és idő előtti gumikopást okoz.
4. Próbálja csökkenteni a felesleges tömeget
A nehezebb autó mozgatásához nagyobb erő kell, így az üzemanyag-fogyasztás a jármű össztömegével együtt nő. Az autó nem raktár, ha megszabadul a felesleges tárgyaktól, az autó kevesebbet fog fogyasztani.
5. Kerülje a forgalmi dugókat
Amikor csak lehet, kerüljük a forgalmi dugókat. Az állandó megállás-elindulás megterhelő a motornak, a felfüggesztésnek és a váltónak. Ahogy sokan tudják, a forgalmi dugók jelentik az egyik okot, amiért a városi vezetést tekintik a legkevésbé gazdaságosnak. Sokszor kényelmesebb hosszabb útvonalat választani, ahol kisebb a forgalom. A csúcsidőszak elkerülésével sok üzemanyag és idő takarítható meg.
6. Tervezze meg előre az utakat
Ha a motor még hideg, jóval többet fogyaszt – ez is az egyik ok, amiért a rövid távokon autózók tapasztalják a legrosszabb fogyasztást. Érdemes több dolgot is elintézni egy körben – ez jóval egészségesebb, mint több különböző autóutat tenni a nap során. Városon kívül a sebességtartó automatika használatával lehet javítani a fogyasztást.
7. Válasszon jó fogyasztású autót
A nehéz városi terepjárók és az erős motorral felszerelt nagy szedánok soha nem lesznek olyan gazdaságosak, mint a szerényebb, kompakt családi modellek. Ha főleg a városban közlekedik, bármilyen autó megteszi, amibe beférnek az utasok és a csomagok. A globális járműtörténet-ellenőrzési platformot kínáló carVertical arra ösztönzi a leendő vevőket, hogy a vásárlás előtt mindig ellenőrizzék az autó általános állapotát.
8. Tartsa az autót jó állapotban
Az emberek gyakran elfelejtik, hogy a járművek állapota alapvető szerepet játszik az üzemanyag-hatékonyságukban. A fogyasztásra hatással vannak az olyan részelemek, mint a motor, a felfüggesztés és az autó villamos rendszere. Ha például hibás a lambdaszonda, duplájára is nőhet a fogyasztás. Soha nem szabad tehát kihagyni az autó időszakos szervizelését.

 

 

