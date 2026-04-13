Öt rejtett hiba, ami túlfogyasztást okoz, és titokban kiüríti a pénztárcánkat!

Több üzemanyagot fogyaszt az autónk a kelleténél? A jelenlegi dízel- és benzinárak mellett ezt mindenképpen el kell kerülni. Ám nem mindig az agresszív vezetési stílus okozza a túlzott üzemanyag-fogyasztást. Gyakran egy rejtett műszaki hiba a felelős, a német Bild újság összeszedte a lehetséges okokat, amiket érdemes mindenkinek ellenőriznie.

A helyes guminyomás beállítása is javít az üzemanyag-fogyasztáson

Fotó: Start Rescue

A túlzott fogyasztás leggyakoribb okai

Kezdjük a legegyszerűbbel: az elégtelen guminyomással. A lapos gumi durván megugró fogyasztást eredményez, mivel alaposan megnő a gördülési ellenállás. Ez akár 30 százalékot is dobhat az autónk étvágyán, ami már igen jelentős különbség. Ezért érdemes rendszeresen, körülbelül kéthetente ellenőrizni a nyomást, mert ha nem pumpálsz, akkor többet fizetsz. A kipufogórendszer hibája ugyancsak okozhat hasonló bajt: ha gond van a katalizátorral vagy a részecskeszűrővel, az rontja a motor teljesítményét, így az még több benzint akar. A rossz EGR szintén negatívan befolyásolja az égést. Szélsőséges esetekben akár a turbó is károsulhat. A helytelen üzemanyag-levegő keverék is hasonló eredményre, magasabb fogyasztásra vezet. Ennek oka számtalan alkatrész lehet, például a lambdaszonda, a légtömegmérő, a légszűrő, a gyújtógyertya, a gyújtótekercs vagy a befecskendező rendszer is. A kormos vagy éppen túlságosan tiszta gyertyák a helytelen levegő-üzemanyag keverék jelei.

Talán a legsunyibb fogyasztásnövelő tényező a hibás motorvezérlő egység. Utóbbi biztosítja, hogy az erőforrás az optimális hőmérsékleten és üzemi tartományban működjön. Ha rossz, akkor ismét csökken a hatékonyság. Az okok gyakran a hibás termosztátra vagy érzékelőkre vezethetők vissza. Előbbi esetben például nem éri el az üzemi hőmérsékletet a motor, s „hidegindítás” állapotában marad. Az eredmény pedig egyértelmű. Ahogy a szükségtelen mechanikai ellenállásoknál is. Bármi, ami feleslegesen lassítja az autót, energiába, vagyis üzemanyagba kerül, legyen szó akár a súrlódó fékekről, a hibás kerékcsapágyról vagy a merev segédalkatrészekről. Számos hiba, például a sérült kerékcsapágy zajok formájában is észrevehetővé válnak, még azelőtt, hogy a megnövekedett üzemanyag-fogyasztás nyilvánvalóvá válna.