Szokatlant lépett a Ford: munkavégzésre szánja új teherautóját

Több mint 60 éves múltra tekinthet vissza a Ford Transit haszonjármű, a brit részleg által kifejlesztett és a könnyű haszonjárművek piacát forradalmasító konstrukciótól számítják az időt – a német részleg már 1953-ban használta a nevet a Taunus Transit modellen. Aktuálisan épp az elektromos átálláson dolgozik a Ford Pro haszonjárműves részleg, aminek keretében minden meglévő modelljüknek elkészítették a hibrid vagy/és elektromos változatát is, most pedig tovább lépnek. A már meglévő E-Transit Custom mellé érkezik a kínálatba a hasonló méretű Transit City nevű modell, amelyet kifejezetten városi áruszállításra optimalizáltak.

Átmárkázott kínai teherautóval bővíti európai haszonjármű-kínálatát a Ford

A JMC E-Fushun/Touring EV haszonjárművet veszi a nevére a Ford

Csomagszállítás, futárszolgálat, iparosok vagy épp szolgáltatók igényeit fedi le az új modell, ami valójában nem is annyira új. A Ford kínai partnere, a Jiangling Motors Corporation által 2025 óta kínált E-Fushun/Touring EV nevű teherautót alakították az európai piac igényeihez. Értsd átrajzolták az első lökhárítót, aminek a közepén már az ovális logót látjuk, erősebbre cserélték a hajtómotort és szériában adják az érintőképernyős fejegységet (hogy aztán a kapcsolódó előfizetésekkel további bevételi forrást teremtsenek…). A sík padlós utasfülkében könnyű az átjárás az aszimmetrikus műszerfalnak köszönhetően, kulcsnélküli bejutás és motorindítás is van, elöl-hátul parkolóradar és tolatókamera könnyíti meg a parkolást.

A felépítmény-gyártóknak járóképes alvázat kínálnak, egyébként L1H1 – 3,06 méteres tengelytáv, 4,86 méteres hossz, 1,99 méteres magasság, 6 m3-es raktér, 1085 kg teherbírás – és L2H2 – 3,36 méteres tengelytáv, 5,19 méteres hossz, 2,28 méteres magasság, 8 m3-es raktér, 1275 kg-os teherbírás – dobozos karosszériát kínálnak, előbbi még mélygarázs-kompatibilis. Az egyedi berendezéseket a Ford Pro haszonjárművekről már ismert standardizált elektromos csatlakozások és megtölthető vakkapcsolók könnyítik meg, Európa-szerte több mint 200 felépítmény-gyártóval szerződött le a gyár, amelyeknek az átalakításait a márkakereskedésen keresztül lehet megkapni.