Frissíti a napellenzőt a Ford, hogy ne okozzon tüzet

A régi szép időkben a napellenző egyszerű lapocska volt, aminek egyedüli szerepe az árnyékolás volt. Ma már ide is begyűrűzött az elektronika, ami miatt a Ford most visszahívást rendelt el. A 2024-2026 között Észak-Amerikában gyártott 140 201 darab Ranger pickupot rendelték vissza a márkaszervizekbe, mert ha gyakran használják-hajtogatják a napellenzőt, leéghet az autó.

Az is baj, ha túl vastag a kábel szigetelése, így az kidörzsölődhet és tüzet okozhat.

Szoftveresen csökkentik a Ford mérnökei a napellenző-rizikót

Tavaly novemberben fedezték fel egy kiégett Ranger vizsgálata során, hogy a tűz a napellenzőnél keletkezett, ehhez passzolt az eltárolt hibakód, ami az ott elhelyezett lámpa áramkörben lévő zárlatot jelzett. A vizsgálat során két problémát is találtak. Az egyik, hogy túlságosan vastag szigetelést kapott a drót, a másik a kábelköteg elvezetése. Mozgás hatására károsodhat a szigetelés, rövidzárlat keletkezhet, ami szikrázást, füstöt és akár tüzet okozhat.

A Ford három garanciális problémáról, két bejelentésről és egy vevőszolgálati ügyről tud az esettel kapcsolatban, amikor füstöt vagy égett szagot tapasztaltak a tulajdonosok. A márkaszervizekben ellenőrzik, hogy nincs e a napellenző-körben lévő zárlatra utaló hibakód (B14AA-11) eltárolva, ha igen, ellenőrzik és szükség esetén cserélik a kérdéses kábelköteget. Ezzel párhuzamosan minden Ford Ranger kap egy szoftverfrissítést, a hibakód megjelenésekor áramtalanítja az érintett áramkört a vezérlőegység.