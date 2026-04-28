Fura helyzet: már az is gond, ha túl sok az autóvásárló

Két évvel ezelőtt döntött úgy az Audi Sport, hogy a már nem használt versenyautókat szervezett módon értékesíti, ami azt jelenti, hogy a gyári csapat által már nem használt gépeket versenyre kész állapotban adják el. Eredetileg úgy számoltak, hogy a versenyzés melletti üresjáratokat töltik meg ezzel a programmal, de nem várt sikert értek el, úgyhogy aki ma jelentkezik egy-egy autóra, annak legalább másfél évet kell várnia.

Rolf Michl, az Audi Sport ügyvezetője szerint nem várt siker a gyárilag felújított versenyautók értékesítése, nem utolsósorban azért, mert az 1993-2020 közötti DTM-korszakot elevenítik fel a Racing Legends nevű sorozattal. Három Audi RS 5 DTM-et már értékesítettek, emellett egy 2013-as Audi R18 e-tron quattro is gazdára talált, a többi autón még dolgoznak a szerelők. Az Audi Sport Racing Legends első fordulójára május 8-10 között kerül sor Hockenheimben, majd a LeMans Classic betétfutamaként folytatódik a program június 2-5 között, augusztus 7-9 között a Nürburgring jön és augusztus 29-30 között a Red Bull Ring-en zárul az első szezon.

