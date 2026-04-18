Fűthető biztonsági öv a legújabb őrület, de van itt más csemege is!

A felfrissített Mercedes-Benz EQS akár 926 km-es hatótávot tud. Az elektromos autó hatékonyságát fűthető biztonsági övvel javítják.
Az S-osztályos kupé örökébe hivatott lépni a Mercedes-Benz EQS, amellyel egyben az elektromos autózás felé akarták terelni az ügyfeleket. Azonban a lapos és nem valami karakteres megjelenés és a 2021-ben is elavultnak számító 400V-os nagyfeszültségű rendszer miatt sok kritika érte a típust. Ennek most vége, hiszen a modellfrissítésnél már hűtőrács-formájú panel kerül a háromágú csillagot is tartalmazó fényszórók közé, és végre átállították 800V-ra az autót.

teljesen új nagyfeszültségű rendszert kapott az EQS elektromos autó.
926 km-es hatótávolsággal jön a Mercedes-Benz EQS elektromos autó új változata
Fotó: Mercedes-Benz

Leváltották a kormányt az elektromos autóban

Nem csak az akkumulátor új a maga 122 kWh kapacitásával, de teljesen új a hajtás, a hátsó tengelyre kétfokozatú váltó is került (nagyjából 120 km/óránál kapcsol kímélő fokozatba), a fékenergia-visszatermelés mértékét harmadával növelték 385 kW-ra. Emellett még olyan trükkökkel javítják a hatékonyságot, mint a fűthető biztonsági öv (legfeljebb 44°C), ami kiegészíti az eddigi felületfűtéseket (ülés- és kormányfűtés), csökkentve az egész utastér temperálásának energiaigényét. Mindezek eredményeként a Mercedes-Benz EQS maximális hatótávolsága (EQS 450+) eléri a 926 km-t, ami jelentős javulás a korábbi 780 km-hez (EQS 450+) képest. Az új akkumulátort nem csak gyorsabban lehet tölteni (350 kW, 10 perc alatt 320 km), de az hálózati energiatárolóként is képes működni megfelelően okos töltőnél.

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Lack: MANUFAKTUR black sparkling Innen: Exclusiv Nappa macchiatobeige / spacegrey Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 19,5-16,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A;Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 19,5-16,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A* Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Lack: MANUFAKTUR black sparkling Innen: Exclusiv Nappa macchiatobeige / spacegrey Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | energy consumption combined: 19.5-16.2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A;Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | energy consumption combined: 19.5-16.2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

De nem csak a hajtást, az elektromos rendszert is átalakították a modellfrissítés alkalmából, amiből az utasok a Mesterséges Intelligencia térhódítást, a sokkal jobb beszédvezérlést érzékelhetik. Opciósan elérhető lesz egy későbbi időpontban a by-wire, azaz elektronikus adatátvitelű kormányzás, amelyet legkönnyebben a hagyományos kormánykerék helyére beépített irányítószarvról lehet felismerni. A Mercedes-Benz egyedülálló vezetési élményt ígér ennek a változatnak, ami (az előfizetési díj mellett elérhető) 10°-ban elfordulni képes hátsó kerékkel csillogtatja meg tudását. A hátsókerékhajtású modellek vontatási kapacitását megduplázták 1600kg-ra, az összkerékhajtású EQS továbbra is 1700 kg-ot húzhat.
 

 

