Fűthető biztonsági öv a legújabb őrület, de van itt más csemege is!

Az S-osztályos kupé örökébe hivatott lépni a Mercedes-Benz EQS, amellyel egyben az elektromos autózás felé akarták terelni az ügyfeleket. Azonban a lapos és nem valami karakteres megjelenés és a 2021-ben is elavultnak számító 400V-os nagyfeszültségű rendszer miatt sok kritika érte a típust. Ennek most vége, hiszen a modellfrissítésnél már hűtőrács-formájú panel kerül a háromágú csillagot is tartalmazó fényszórók közé, és végre átállították 800V-ra az autót.

926 km-es hatótávolsággal jön a Mercedes-Benz EQS elektromos autó új változata

Leváltották a kormányt az elektromos autóban

Nem csak az akkumulátor új a maga 122 kWh kapacitásával, de teljesen új a hajtás, a hátsó tengelyre kétfokozatú váltó is került (nagyjából 120 km/óránál kapcsol kímélő fokozatba), a fékenergia-visszatermelés mértékét harmadával növelték 385 kW-ra. Emellett még olyan trükkökkel javítják a hatékonyságot, mint a fűthető biztonsági öv (legfeljebb 44°C), ami kiegészíti az eddigi felületfűtéseket (ülés- és kormányfűtés), csökkentve az egész utastér temperálásának energiaigényét. Mindezek eredményeként a Mercedes-Benz EQS maximális hatótávolsága (EQS 450+) eléri a 926 km-t, ami jelentős javulás a korábbi 780 km-hez (EQS 450+) képest. Az új akkumulátort nem csak gyorsabban lehet tölteni (350 kW, 10 perc alatt 320 km), de az hálózati energiatárolóként is képes működni megfelelően okos töltőnél.

De nem csak a hajtást, az elektromos rendszert is átalakították a modellfrissítés alkalmából, amiből az utasok a Mesterséges Intelligencia térhódítást, a sokkal jobb beszédvezérlést érzékelhetik. Opciósan elérhető lesz egy későbbi időpontban a by-wire, azaz elektronikus adatátvitelű kormányzás, amelyet legkönnyebben a hagyományos kormánykerék helyére beépített irányítószarvról lehet felismerni. A Mercedes-Benz egyedülálló vezetési élményt ígér ennek a változatnak, ami (az előfizetési díj mellett elérhető) 10°-ban elfordulni képes hátsó kerékkel csillogtatja meg tudását. A hátsókerékhajtású modellek vontatási kapacitását megduplázták 1600kg-ra, az összkerékhajtású EQS továbbra is 1700 kg-ot húzhat.

