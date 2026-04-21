Vérfagyasztó videó: hajszálon múlt a dupla gázolás a veszprémi zebrán

Tanulságos felvételt tett közzé a veszprémi rendőrség, bár az nem derült ki, hogy pontosan hol történt a március 31-i eset. Kis híján gázolás történt egy zebrán, a jelenetet egy busz fedélzeti kamerája rögzítette.

"Így ne! Legyél óvatos és körültekintő minden gyalogos-átkelőhelynél!" - írta a rendőrség a videóhoz. A konkrét esetben - saját testi épségük érdekében - a gyalogosok is lehettek volna körültekintőbbek, de a nagyobb hibát mégis csak az autó vezetője követte el.

A szerencsén múlt, hogy elmaradt a gázolás:

A KRESZ előírja, hogy ha egy többsávos úton a zebra előtt az egyik sávban megáll egy jármű, a másik sávban közlekedőnek is kötelező megállnia. Tilos a zebra előtt megálló jármű mellett elhaladni, ha nem látható be teljes mértékben a gyalogosok helyzete.