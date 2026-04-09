Magyarország is képben volt ennél a kínai autógyártónál – mutatjuk, hogyan döntöttek

Reménykedtünk, hogy a Geely lesz a következő nagy autógyár, amely hazánkban építi meg első európai üzemét.

A kínai Geely autómárka a márciusi AMTS-en mutatkozott be a magyar piacon

A globális autóipar egyre feszültebb helyzetben van: túlkapacitás, geopolitikai kockázatok és erősödő vámok formálják át a játékszabályokat. Ebben a környezetben jelentette be új irányát a Li Shufu vezette Geely, valamint a Hakan Samuelsson által irányított Volvo Cars: a jövőben nem új gyárakat építenek Európában, hanem a meglévő kapacitásokat használják ki.

A döntés mögött egyszerre húzódik meg gazdasági racionalitás és politikai realitás.

Az Európai Unió által a Kínában gyártott elektromos autókra kivetett magasabb vámok tartós fennmaradása arra ösztönzi a cégeket, hogy helyben termeljenek. A hazánkban nemrég megjelent Geely válasza erre egyértelmű: a kínaiakhoz tartozó Volvo európai üzemeiben – Svédországban, Belgiumban és Szlovákiában – készülhetnek majd egyes, Európának szánt Geely modellek.

Mi is felkerültünk a Geely radarjára

Iparági források szerint azonban a döntést komoly mérlegelés előzte meg, és több ország – köztük Magyarország is – felmerült lehetséges gyártási helyszínként. Hazánk az elmúlt években jelentős autóipari beruházásokat vonzott, így nem volt meglepő, hogy a Geely radarjára is felkerült. A végső döntésnél azonban a már meglévő infrastruktúra és a csoporton belüli szinergiák kihasználása felülírta az új helyszínek létesítésének lehetőségét.

Sajnos nem nálunk fogják gyártani ezeket a Geely modelleket

Li Shufu szerint a globalizáció korszaka lezárult, és a regionalizáció erősödik, ezért a vállalatcsoportnak minden belső együttműködési lehetőséget ki kell használnia. Ez a stratégia különösen logikus egy olyan portfólió esetében, amelybe olyan márkák tartoznak, mint a Volvo, a Lotus, a Polestar vagy a Lynk & Co.

Magyarország tehát most kimaradt egy újabb nagy autóipari projektből – de a történet nem feltétlenül zárult le. A Geely hosszú távú terjeszkedési tervei és az európai piac átalakulása még tartogathat új lehetőségeket a régió számára.