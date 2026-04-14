határidő

Ez minden autóst érint, nehogy kicsússzon a határidőből!

Napok kérdése, és autósok millióinak kell rendezniük egy kötelező tételt. Április közepén lejár a gépjárműadó befizetési határideje. Aki elfelejti, könnyen pótlékot fizethet – de van némi mozgástér azoknak is, akik most szorult helyzetben vannak.
határidőgépjárműadó befizetésgépjárműadónav

Ahogy közeledik az április 15-i határidő, egyre több autós szembesül azzal, hogy ideje befizetni a gépjárműadót.

A gépjárműadó befizetésének határideje április 15-én jár le
A gépjárműadó befizetésének határideje április 15-én jár le
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már hetekkel korábban elkezdte kiküldeni a határozatokat, így elvileg minden érintett tudja, mennyit kell fizetnie – a gyakorlatban azonban sokan az utolsó pillanatra hagyják az utalást. Az elmúlt évek egyik fontos változása, hogy az adót már nem két részletben, hanem egy összegben kell rendezni, ami egyszerűbbé teszi az adminisztrációt, viszont nagyobb egyszeri terhet jelenthet a családi költségvetésben. 2026-ban is ez a szabály: aki eddig nem fizetett, annak már csak néhány napja maradt.

Megkönnyítették a gépjárműadó befizetését

A NAV igyekszik megkönnyíteni az ügyintézést: az adó befizethető online, bankkártyával, átutalással, sőt mobilalkalmazáson keresztül is, néhány kattintással. Az elektronikus értesítések ráadásul gyorsabban megérkeznek, így sokan már hetekkel ezelőtt láthatták a pontos összegethttps://www.origo.hu/gazdasag/2026/04/gepjarmuado-rekordtempoban-fizetnek-az-autosok. 

A NAV meghosszabbított telefonos ügyfélszolgálattal segíti az autósokat: április 13. és 15. között este 6-ig lehet hívni a 1819-es számot (külföldről: +36 1 461 1819).

A szakértők szerint érdemes nem az utolsó napra hagyni a befizetést: a határidő elmulasztása késedelmi pótlékkal járhat, és felesleges ügyintézést hozhat magával. A gépjárműadó ugyan évente visszatérő kötelezettség, de minden évben újra és újra képes meglepni azokat, akik nem figyelnek időben.

 

 

