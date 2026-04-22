Gondolta volna? Ezért történik a legtöbb baleset Magyarországon!

A Központi Statisztikai Hivatal közreadta a 2025-re vonatkozó számait, amely alapján hazánk útjain 14 565 személyi sérüléses baleset történt, ami 0,8%-os csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Népességarányosan Vas (21,0 baleset/10 000 lakos) és Veszprém (20,7 baleset/10 000 lakos) vármegyében történt a legtöbb baleset, a másik végletet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye jelenti (10,3 baleset/10 000 lakos).

A személyi sérüléses balesetek 68%-a lakott területen belül történt, a vezető baleseti ok az elsőbbség meg nem adása

Lakott területen belül történik a személyi sérüléses balesetek többsége

A balesetek 2,8%-a végződött halállal, 28%-a súlyos, 69%-a könnyű sérüléssel járt. A közlekedési balesetekben az egy évvel korábbinál 1,2%-kal kevesebben, összesen 19 614-en sérültek meg, közülük 456-an hunytak el (arányuk 2,3%), a sérültek 23%-a súlyos, mintegy háromnegyede pedig könnyebb sérülést szenvedett. Az összes baleset 65%-át személygépkocsival okozták, a kerékpár és a motorkerékpár részesedése 8,9, illetve 4,2% volt. A balesetek túlnyomó része, 94%-a a járművezetők hibájából következett be, jellemzően az elsőbbség meg nem adása (az összes baleset 35%-a), illetve a nem megfelelő sebesség választása (27%) miatt. A gyalogosok figyelmetlensége a balesetek 4,0%-át okozta, az összes baleset 68%-a lakott területen történt.

