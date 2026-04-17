Halálos kombináció: mobilozó gyalogos lépett autó elé Dunakeszin – videó

Egy gyalogos az egyik dunakeszi zebrán szeretett volna átkelni, a telefonját nyomkodva lépett az úttestre, miközben egy autó érkezett. A gázolás centiken múlt. A tanulságokat mindkét félnek érdemes levonnia, de ahogy a Bpiautosok.hu is írta a videóban: az elsőbbség csak egy szabály, a körülnézés túlélés.

A gyalogos nem nézett körül, az autós tojt a zebrára:

A második eset április 13-án történt a Fiumei úton. Egy robogós sietett át a zebrán, miközben több szabályt is megszegett. A manőver végén egy gyalogos kis híján az útjába került – a helyzet itt is könnyen végződhetett volna balesettel.

A harmadik videón egy Újpesten, a Tél utcában rögzített jelenet látható. Egy babakocsis anyuka várakozik a zebra előtt, amikor a kamerás autó mögött haladó autós a sort kikerülve, a buszöblön keresztül előretör, és veszélybe sodorja a gyalogost.

A negyedik felvétel már egy másik típusú szabályszegést mutat: Baja előtt, az 51-es úton egy autós záróvonalon előz, majd a körforgalomba szemből hajt be, hogy folytathassa a manővert.

Az ötödik, utolsó eset Budapesten, a X. kerületben, a Kőbányai út és a Szállás utca kereszteződésében történt március 27-én. A beszámoló szerint egy autós a piros jelzés ellenére, nagy sebességgel hajtott be a kereszteződésbe, majd egy hirtelen mozdulattal vágott be a szabályosan közlekedő autók közé.