Ködben, esőben szenvednek a gyalogosfelismerők

Sok autóvezető vakon bízik a modern autók vezetéstámogató rendszereiben, azonban az ADAC német autós klub szakemberei által elvégzett teszt alapján nem szabad csak ezekre hagyatkozni. Rossz látási körülmények között vizsgálták a gyalogosfelismerő rendszer tudását különféle érzékelőkkel dolgozó modelleknél. Az AVL fejlesztőcég Rodingban található időjárás-csarnokában végezték a tesztet, ahol ködöt, erős esőt és vakító-alacsonyan lévő napot is lehet szimulálni – az emberi sofőrnek ezek a tényezők megnehezítik a dolgát, kérdés, mi történik a vezetőtámogató rendszerek érzékelőivel?

Rossz látási körülmények között a gyalogosfelismerő rendszerek is kihívásokkal küzdenek

Óriási különbségek vannak ugyanolyan felépítésű gyalogosfelismerők között

Egyik rendszer se tudta hibázás nélkül végrehajtani a feladatokat, de meglepte a szakembereket, hogy azonos felépítésű rendszereknél milyen nagy eltéréseket tapasztaltak. A legjobban a Mercedes-Benz CLA szerepelt, amely még sűrű ködben is megbízhatóan felismerte a gyalogost, de ez se volt tökéletes: az egyik teszt során felismerte a gyalogost, fékezni is kezdett, majd valamiért felengedte a fékerőt és az autó elgázolta a bábut. A sok érzékelő nem jelent garanciát a sikerre, a Lidar letapogatót is használó Nio sűrű ködben mutatott gyenge teljesítményt. Pozitívan értékelték a Tesla csak kamera-alapú rendszerét, amely minden körülmények között felismerte a gyalogost – azonban több esetben nem reagált rájuk.

Negatív meglepetésként emelték ki a BYD gyalogosfelismerőjét, ami minden körülmények között gyengén szerepelt, esőben és ködben kvázi nem működött, és arra se figyelmeztette a sofőrt, hogy a korlátozott látási viszonyok miatt gondjai vannak.

A teszt tanulságaként azt emelték ki az ADAC szakemberei, hogy nem szabad csak a gyalogosfelismerőre hagyatkozni, hiszen annak működése nem tökéletes. Az autógyártók számára feladták a leckét, hiszen a jó hangolással jelentős mértékben lehet javítani a vezetőtámogató rendszerek működését.

