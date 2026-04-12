Ennyit kell fizetnünk, ha nem kötjük be a gyereket az autóban

Sokan még mindig félvállról veszik a gyermekek biztonságos autós szállítását, pedig a szabályok nemcsak egyértelműek, hanem komoly pénzbírsággal is járhat, ha nem megfelelően használjuk az övet és a gyerekülést. Magyarországon a gyerekek megfelelő rögzítése nem választás kérdése: aki ezt elmulasztja, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

Komoly pénzbüntetést fizethetünk, ha nincs gyerekülés az autóban

A hatályos előírások szerint a 150 centiméternél alacsonyabb gyermekek csak megfelelő gyerekülésben utazhatnak, és ez az első ülésre is vonatkozik. Sokan azonban még mindig úgy gondolják, hogy egy rövid út vagy alacsony sebesség nem jelent veszélyt, ezért nem kötik be a gyermeket, vagy nem használják megfelelően a gyerekülést. Ez nemcsak életveszélyes, hanem szabálysértés is – írja a Beol.

Elöl is használható a gyerekülés

Ha a gyermek nincs bekötve, vagy a gyerekülést nem használják megfelelően, a sofőr akár 15 ezer forintos helyszíni bírságra számíthat. Súlyosabb esetben – például autóúton vagy autópályán – ez az összeg elérheti a 45 ezer forintot is. Fontos tudni, hogy a felelősség minden esetben a jármű vezetőjét terheli, még akkor is, ha nem a saját gyermekéről van szó.

Különösen sokan hibáznak az első ülés használatakor. Bár nem tilos ott gyermeket szállítani, 150 centiméter alatt kizárólag gyerekülésben lehet. Ennek hiánya ugyanúgy bírságot von maga után, mint a biztonsági öv mellőzése.

A szabályok betartása azonban nem csupán a pénzbüntetés elkerülése miatt fontos. Egy hirtelen fékezés vagy baleset során a nem megfelelően rögzített gyermek súlyos, akár életveszélyes sérüléseket szenvedhet. A gyerekülés és a biztonsági öv használata így nem adminisztratív kötelezettség, hanem valódi életmentő eszköz.

A babylion magyar csatornája bemutatta videójában a gyerekülés helyes rögzítésének módját:

Az Origo a napokban arról írt, hogy sokkoló eredményt hozott az EU-ban kapható gyermekülések tesztje. A kipróbált modellek többsége súlyosan elbukott az ütközési próbákon, miközben alapvető jelölések és használati útmutatók is hiányoztak.